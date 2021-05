“Dante e i Lussuriosi”, venerdì videoconferenza gratuita

(red.) L’Associazione Arnaldo da Brescia, in collaborazione con il Centro Culturale 999 e ViolinoBridge, propone una videoconferenza gratuita in data 14 maggio alle ore 18 dedicata al Sommo Poeta Dante per ricordarlo a 700 anni dalla morte.

Il Ministro della Cultura Dario Franceschini ha dichiarato: “E’ un anno particolare e anche in questo momento Dante aiuta a sentirci comunità nazionale e insegna ad avere fiducia”.

La sinergia di tre Associazioni bresciane offre perciò a chi si accrediterà l’opportunità di celebrare Dante e la nostra città nella conferenza “Dante e i Lussuriosi” che sarà condotta dalla professoressa Renata Durando, profonda conoscitrice del mondo dantesco .

Tale conversazione conclude un ciclo iniziato il 30 aprile con “Brescia dantesca” a cura di Simone Agnetti e proseguito il 7 maggio con Sara Dalena che ha trattato de “L’arte al tempo di Dante”

Il link di partecipazione è pubblicato sul sito www.arnaldodabrescia.it

Informazioni: sandra@arnaldodabrescia.it

info@serviziculturali.it