Inventari superiori: studenti bresciani sul palcoscenico dal 13 maggio

Il fare teatro nella scuola superiore è ormai da tempo un’offerta formativa ampiamente praticata e dai forti connotati pedagogici e socializzanti, inoltre i laboratori teatrali con i giovani studenti delle scuole superiori condotti da operatori professionisti del settore, producono cultura: alla fine del loro percorso annuale prendono vita spettacoli teatrali che oltre al valore intrinseco di percorso espressivo e creativo, sono nel tempo cresciuti anche come prodotto estetico e culturale.

INVENTARI SUPERIORI ne è la vetrina, il festival: è un servizio, uno strumento, una struttura organizzativa che permette ai percorsi creativi, espressivi e collettivi, attuati nei Laboratori Teatrali degli Istituti Superiori di Brescia, di incontrare il proprio pubblico. Gli utenti del “servizio” sono i giovani studenti delle scuole superiori e il pubblico è la comunità di riferimento: la Comunità Bresciana.

Il progetto Inventari, quindi, è l’occasione per la SCUOLA SUPERIORE di divenire produttrice di cultura sul territorio. Un vero e proprio festival di teatro studentesco, un progetto che ha come principale obiettivo la diffusione della pratica del Teatro tra i giovani studenti delle scuole superiori di Brescia e provincia.

Inventari Superiori è un progetto di VIANDANZE Culture e pratiche Teatrali. Nasce nel 1993 a Desenzano del Garda, si apre alla comunità di Ghedi nel 2005 ed approda a Brescia nel 2009. Negli anni il progetto è stato sostenuto dai comuni di Brescia, Desenzano e Ghedi, aprendosi negli anni anche alle realtà di Carpenedolo.

A causa dell’emergenza sanitaria, nel 2020 la rassegna non si è potuta svolgere in presenza ma si è organizzato il festival INVENTARI SUPERIORI 2020 ON AIR. Viandanze ha invitato gli Istituti Superiori a produrre, lavorando a distanza, un podcast, in alternativa allo spettacolo teatrale. 11 istituti hanno accolto l’invito e i podcast sono stati trasmessi “on air” sulla pagina Facebook di Viandanze tra il 28 maggio e il 6 giugno 2020 e restano tuttora consultabili su Soundcloud. L’iniziativa ha coinvolto circa 350 studenti, con un ottimo riscontro di pubblico.

Quest’anno il progetto continua, come purtroppo è noto, in una situazione emergenziale che ha costretto la chiusura di praticamente tutti i laboratori teatrali degli istituti superiori bresciani. Nonostante il fatto che pochissimi istituti siano riusciti a ricominciare i laboratori in presenza, Inventari Superiori ha organizzato un progetto interscolastico: un laboratorio teatrale che ha coinvolto studenti provenienti da tutti gli istituti superiori. Un progetto per dare la possibilità agli studenti di continuare e riprendere a frequentare l’arte teatrale tramite il suo mezzo principale: il corpo.

Il tema è l’ecologia e il cambiamento climatico, argomenti attuali e molto vicini alla sensibilità degli studenti, oltre ad avere un legame diretto con l’attuale emergenza sanitaria. Un’ecologia dell’anima per riflettere sul rapporto dell’uomo con la terra, ma anche su come un più attento utilizzo delle risorse, un rallentamento dei consumi, un più stretto rapporto con la natura possa essere una cura anche per l’anima, anch’essa costantemente inquinata dalla frenesia del mondo moderno.

A partire dal mese di gennaio questo laboratorio di circa 20 incontri ha portato alla produzione di uno spettacolo sul tema Ecologia dell’anima/le, che sarà presentato alla conclusione del Festival il 25 maggio al Teatro Sociale alle ore 19.30.

Il festival Inventari Superiori 2021 si articolerà in varie fasi, che terranno contro dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria. Una prima parte online, con video e podcast prodotti dai laboratori teatrali di Foppa, Lunardi e Copernico, una seconda fase in presenza, attraverso spettacoli all’aperto: De Andrè e Mantegna itineranti per le vie di Sanpolino, Fortuny, Calini e Arnaldo dislocati in vari luoghi della città. Infine, il festival chiuderà al Teatro Sociale con lo spettacolo prodotto durante il laboratorio L’ecologia dell’anima/le.

Programma

INVENTARI SUPERIORI 2021 – XIII EDIZIONE

L’ECOLOGIA DELL’ANIMA/LE

13 maggio – 25 maggio 2021

Online – Pagina FB “Inventari Superiori”

13 maggio ore 21.00 – Foppa

6 VOCI IN CERCA D’AUTORE

14 maggio ore 21.00 – Lunardi

BEYOND ANTIGONE

15 maggio ore 21.00 – Copernico

IN UN BATTER DI CIGLIA

18 maggio ore 18.00 – Arnaldo

IL RICHIAMO DELLA FORESTA Una radura per le parole

Itineranti

16 maggio ore 17.00 – Mantegna

LE STAGIONI IN CITTÀ

partenza cortile interno alloggi Bird via Zappa Sanpolino

seconda tappa piazzetta Ragni

terza tappa Bosco Sociale

17 maggio ore 17.00 – De Andrè

AMORE A PRIMA VISTA

partenza cortile interno alloggi Bird via Zappa Sanpolino

seconda tappa via Cavellini (piazzetta)

terza tappa piazzetta Ragni

quarta tappa Bosco Sociale

19 maggio ore 18.00 – Calini

SENTIERI NEI BOSCHI DI PAROLE

Teatro Santa Giulia

20 maggio ore 18.00 – Fortuny

SPETTACOLO LEGGERO, ANZI LEGGERISSIMO

Teatro Santa Giulia

Serata finale del Festival

25 maggio ore 19.30

Compagnia interscolastica – produzione Viandanze

L’ECOLOGIA DELL’ANIMA/LE

Teatro Sociale

INFO E BIGLIETTI

Tutti gli spettacoli online e itineranti sono gratuiti.

Sarà possibile acquistare i biglietti per l’evento del 25 maggio a 5€ presso la biglietteria del Teatro Sociale, via Felice Cavallotti, dal martedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, il sabato dalle ore 15:00 alle 18:00 e la domenica dalle ore 15:30 alle 18:00.

INVENTARI SUPERIORI è un progetto in rete di Viandanze Culture e Pratiche Teatrali, realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Brescia, in collaborazione con il Centro Teatrale Bresciano, il collettivo “ExtraOrdinario”, Fondazione della Comunità Bresciana, Associazione ex dirigenti Banca Lombarda e Piemontese, Consiglio di quartiere di Sanpolino, Fondazione Ubi Banco di Brescia, istituto capofila Liceo Calini.

Direzione Artistica: Faustino Ghirardini

Coordinamento e Organizzazione: Diego Belli

Assistenza Organizzazione e Promozione: Mattia Grazioli, Serena Carmignani

Ufficio Stampa: Micaela Rossi

Comunicazione: Anna Castagna

Docenti Coordinatori: Prof.ssa Emilia Baronchelli, Prof. Massimo Patelli