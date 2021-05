Riparte la stagione espositiva targata Fondazione Brescia Musei

(red.) Al via Brescia Photo Festival 2021 con la mostra Alfred Seiland. Imperium Romanum Fotografie 2005-2020 e la mostra Dante e Napoleone. Miti fondativi nella cultura bresciana di primo Ottocento.

Dante e Napoleone. Miti fondativi nella cultura bresciana di primo Ottocento dal 5 maggio al 15 dicembre 2021

Palazzo Tosio – Ateneo di Brescia Accademia di Scienze Lettere e Arti

Dante e Napoleone a confronto. Una mostra, un libro, un programma di appuntamenti, visite guidate, laboratori con in più l’occasione straordinaria per visitare una casa-museo neoclassica: a Brescia dal 5 maggio al 15 dicembre 2021. Ateneo di Brescia Accademia di Scienze Lettere e Arti con Fondazione Brescia Musei celebrano due miti a 700 anni dalla morte di Dante e, al contempo, a 200 anni da quella di Napoleone.

Un progetto che indaga valori, ideali e sentimenti che si addensarono intorno ai due personaggi, descrive un’epoca, i suoi protagonisti, il collezionismo, le tendenze, all’insegna di un comune denominatore: l’Europa.

Oltre 80 le opere in mostra, intitolata Dante e Napoleone, a cura di Roberta D’Adda e Sergio Onger: dipinti, sculture, disegni, stampe e medaglie provenienti da collezioni pubbliche e private, in dialogo con il percorso permanente della casa-museo di Paolo Tosio.

Speciali visite guidate

Le visite, condotte dal personale dell’Ateneo di Brescia e di Fondazione Brescia Musei, si terranno martedì e giovedì alle ore 17.00 e sabato e domenica alle ore 15.00, 16.00 e 17.00

Le visite sono gratuite con prenotazione obbligatoria sul sito www.ateneo.brescia.it

Le visite della durata di 1 ora sono riservate a gruppi di massimo 10 persone e vengono attivate al raggiungimento di minimo 5 partecipanti.

Punto di ritrovo è l’ingresso di Palazzo Tosio, via Tosio 12

LABORATORI PER FAMIGLIE

NEI PANNI DI UN MITO!

laboratorio per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni

La mostra è l’occasione per entrare nella straordinaria dimora del Conte Paolo Tosio, “padre” della Pinacoteca civica. All’interno delle splendide sale i bambini scopriranno, in modo facile e coinvolgente, le avventurose vite di due grandi miti: Dante e Napoleone. Dopo la visita ci si sposta nei laboratori della vicina Pinacoteca Tosio Martinengo per provare a trasformarsi in vere leggende!

Informazioni:

I laboratori si tengono a partire da sabato 8 maggio alle ore 15.00 con cadenza quindicinale. Le attività della durata di 2 ore circa sono gratuite con prenotazione obbligatoria sul sito www.ateneo.brescia.it e vengono attivate con un minimo di 5 partecipanti. Punto di ritrovo è l’ingresso di Palazzo Tosio, via Tosio 12

BRESCIA PHOTO FESTIVAL 2021

Venerdì 7 maggio opening pubblico con ingresso gratuito

dalle ore 14.00 alle ore 21.00

Museo di Santa Giulia

L’iniziativa, con la curatela artistica di Renato Corsini, è promossa dal Comune di Brescia e da Fondazione Brescia Musei con la collaborazione di MaCof – Centro della fotografia italiana. Il tema di quest’anno, Patrimoni, si collega alle celebrazioni per il ritorno a Brescia della Vittoria Alata, una delle più straordinarie statue in bronzo di epoca romana, attraverso un programma di mostre ed eventi fotografici interamente dedicato ai patrimoni culturali, archeologici e storici interpretati dall’obiettivo di autori quali Elio Ciol, Donata Pizzi, Gianni Berengo Gardin, Maurizio Galimberti, Giovanni Gastel, Franco Fontana, Federico Veronesi e molti altri.

Tra gli appuntamenti più attesi, Alfred Seiland. IMPERIVM ROMANVM. Fotografie 2005-2020, la prima retrospettiva italiana del fotografo austriaco.

La mostra, curata da Filippo Maggia e Francesca Morandini, organizzata da Fondazione Brescia Musei e dal Comune di Brescia, co-prodotta da Skira, presenta per la prima volta in Italia 136 immagini di grande formato, frutto di un lavoro quindicennale che Alfred Seiland ha realizzato attorno ai luoghi mitici della romanità, reinterpretati in modo sorprendente e inatteso.

Palmira. Una memoria negata di Elio Ciol

A cura di Renato Corsini, il reportage del fotografo friulano Elio Ciol, composto da 20 scatti, realizzato nel 2015 in Siria prima delle distruzioni inferte dall’ISIS a uno dei tesori più preziosi dell’umanità.

Roma in Africa: un viaggio fotografico di Donata Pizzi

A cura di Renato Corsini, racconta attraverso 29 fotografie le suggestioni delle antiche città del Nord Africa, tra deserti e rovine romane.

Eros di Bruno Cattani

A cura Clelia Belgrado, presenta 25 fotografie di sculture che l’artista reggiano Bruno Cattani ha scattato all’interno dei musei, svelando il lato inedito delle opere classiche.

Ingresso gratuito senza necessità di prenotazione, in gruppi di massimo 20 persone ogni 15 minuti nel rispetto delle normative vigenti (ultimo ingresso ore 20.00).

Photo addicted. Fatevi ‘prendere’ dalla fotografia!

Dal 9 maggio, ogni domenica alle ore 11.15

Imperium romanum on the road

Visita guidata alla mostra

Attraverso l’inconsueto punto di vista degli scatti del grande fotografo austriaco Alfred Seiland, i visitatori saranno accompagnati in giro per il mondo alla scoperta dei monumenti dell’Impero romano, diffusi in Europa e lungo il bacino del Mediterraneo, visti e riletti con occhi contemporanei. Musei e paesaggi in cui convivono elementi del passato e strutture moderne ci raccontano il rapporto e il contrasto tra i segni delle civiltà di ieri e di oggi.

Ritrovo: presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia

Durata: 1 ora circa

Costo: biglietto ridotto; € 6,50 servizio guida

Prenotazione obbligatoria entro le ore 16.00 del venerdì tramite il CUP

Le visite verranno attivate al raggiungimento di minimo 10 partecipanti fino a un massimo di 20.

Inoltre

ALLA SCOPERTA DELL’ARTE CONTEMPORANEA

Domenica 9 maggio, dalle 14.30 alle 17.30, al Museo di Santa Giulia, un nuovo imperdibile appuntamento dei Pomeriggi contemporanei, dedicato a bambini e bambine dai 6 agli 11 anni e per la prima volta ai giovani fino ai 15 anni.

Il terzo incontro è dedicato a “Alighiero Boetti: Tessere Il contemporaneo”. L’antica tecnica della tessitura ha ispirato l’artista Alighiero Boetti, famoso esponente dell’arte povera, che l’ha reinterpretata attraverso il proprio personalissimo linguaggio contemporaneo. Nel laboratorio si sperimenterà la tessitura polimaterica!

Costo: € 15 a incontro

Si richiede di portare mascherina chirurgica, borraccia e merenda.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 15.00 di sabato 8 maggio al CUP

TORNA L’OPERA DEL MESE IN STREAMING SUI CANALI SOCIAL DELLA FONDAZIONE

Domenica 9 maggio alle ore 15.30 nuovo appuntamento con l’OPERA DEL MESE, una delle proposte più apprezzate dal nostro pubblico. Questo mese il tema è “Statue e rilievi di togati” di epoca romana conservate presso il Museo Santa Giulia. Introduce l’opera: Antonio Dell’Acqua, archeologo Università di Milano

La toga era un ampio drappo di lana usato al di sopra della tunica, il cui nome deriva dal latino tego che vuol dire “ricoprire”. Nel corso del tempo, tale capo di abbigliamento venne utilizzato per segnalare il proprio livello sociale, con l’aggiunta di elementi cromatici che distinguevano la funzione e le cariche. Alcuni monumenti funerari bresciani recano raffigurazioni dei defunti che indossano la toga; in particolare, la più significativa è una statua di un togato seduto che doveva essere collocata probabilmente entro un’edicola funeraria su podio. Altrettanto significativo è il busto di un togato trovato nella domus di via Alberto Mario, esempio di toga contabulata in voga nel tardo impero.