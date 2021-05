Da Capossela a De Gregori: ci sarà il Festival del Vittoriale Tener-a-mente

(red.) La decima edizione del Festival del Vittoriale Tener-a-mente ci sarà.

Poterla confermare è il frutto maturo di un lavoro “matto e disperatissimo”, che dura tuttora, di orchestrazione tra tante esigenze e tanti soggetti, accomunati dalla voglia e dal bisogno di reimpossessarsi della propria vita, nel completo rispetto delle norme di sicurezza, e tornare tra poche settimane a emozionarsi all’unisono, nella “conca marmorea” sotto le stelle del Lago di Garda.

Sarà un’edizione memorabile, con pochi posti, rigorosamente distanziati, nel rinnovato anfiteatro sontuosamente ricoperto in marmo rosso di Verona.

Non tutto l’orizzonte organizzativo è ancora chiaro, “ma stiamo lavorando per dare una risposta a ogni vostra domanda nel più breve tempo possibile. Vi invitiamo per questo a seguire gli aggiornamenti sul sito del Festival: qui potete leggere i nomi dei primi ospiti confermati e lo stato degli eventi riprogrammati dalla scorsa edizione. Tutti gli artisti italiani già annunciati per il 2020 e riprogrammati per il 2021 hanno dato conferma della propria presenza alle nuove condizioni. Si partirà quindi il 26 giugno, con il già noto “Bestiario d’amore” di VINICIO CAPOSSELA e orchestra; ci si rivedrà poi il 10 luglio con FRANCESCO DE GREGORI, il 18 luglio con NICCOLO’ FABI e il 25 luglio con STEFANO BOLLANI.

“Ci lasciamo alle spalle un anno buio, che ha lasciato un segno indelebile in ognuno di noi.

Tener-a-mente 2021 vuole ripartire anche da qui; dalle nostre, e vostre, storie personali, che negli ultimi 15 mesi si sono più che mai tinte della Luce e dei colori di una nuova forma di resistenza; da quei Giorni dell’Inquietudine che, con la curatela artistica di Paola Veneto e sotto l’egida di Fernando Pessoa, saranno il tema della nuova edizione di “Più Luce!“”.