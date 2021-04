Riprendono le visite guidate in presenza a Santa Giulia

(red.) Con il ritorno in zona gialla riprendono, da sabato 1 maggio, le visite guidate alla città e al Museo di Santa Giulia in partenza dall’Infopoint Centro (via Trieste 1, angolo piazza Paolo VI), ogni sabato mattina alle 10.

I gruppi possono essere costituiti da 20 persone, oltre alla guida. Il tour prevede la visita alle piazze del centro storico cittadino e, a seguire, l’ingresso – facoltativo – al museo di Santa Giulia, sempre con accompagnamento della guida. Il costo della visita è di cinque euro a persona (visita gratuita per i minori di 14 anni). Per l’ingresso al museo è obbligatoria la prenotazione entro le 24 del venerdì: alla prenotazione provvede direttamente l’Infopoint Centro, con comunicazione al Cup del museo prima della chiusura serale del venerdì. Per la sola visita alle piazze non è obbligatoria la prenotazione, nei limiti della disponibilità di posti. L’orario riservato al gruppo in museo è quello, concordato con Fondazione BresciaMusei, delle 11.45. Il pagamento dell’ingresso, alla tariffa ridotta di 7.50 euro, viene effettuato in biglietteria direttamente dai partecipanti.

Le associazioni che svolgono il servizio sono Arte con noi, BidiBrescia (il Mosaico) e Bresciastory. Per le prenotazioni: infopoint@bresciamobilita.it; tel. 030 3061266; whatsapp 3426058111