Riparte Brescia Musei: finalmente aperte tutte le sedi museali

(red.) Ha ripreso in presenza l’attività di Fondazione Brescia Musei, alla luce del nuovo D.L. 52 del 22 aprile 2021. Sono finalmente riaperte tutte le quattro sedi museali — Museo di Santa Giulia, Brixia. Parco archeologico di Brescia romana, Pinacoteca Tosio Martinengo, Museo delle Armi “Luigi Marzoli” —, garantendo il rispetto di tutti i principi di sicurezza, dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18.

Innanzitutto la riapertura permetterà finalmente a tutti i cittadini bresciani, e non solo, di accedere al rinnovato Parco archeologico, che ospita la Vittoria Alata: d’ora in poi si potrà ammirare la statua sotto i riflettori di una nuova illuminazione teatrale e, novità, a disposizione dei visitatori l’audioguida del Parco Archeologico, ascoltabile direttamente dal proprio smartphone.

SPECIALE MOSTRA DANIELE LIEVI. CARTE SEGRETE. Con la riapertura del Museo di Santa Giulia, riprendono tutti i venerdì alle ore 15.20, le speciali visite guidate gratuite alla mostra Daniele Lievi. Carte segrete. Venerdì 30 aprile, il primo coinvolgente appuntamento con prenotazione obbligatoria al CUP (tel. 030.2977833-834 – santagiulia@bresciamusei.com) o online tramite il sito bresciamusei.com.

La mostra Daniele Lievi. Carte segrete, allestita presso la Sala dell’Affresco del Museo di Santa Giulia, è visitabile fino al 2 giugno. L’esposizione intende ricordare il talentuoso artista e scenografo nel trentennale della scomparsa, attraverso una selezione di 62 disegni originali che Lievi stesso definisce “carte segrete”. Una porta socchiusa verso la forte creatività e capacità di visione che hanno alimentato la genialità di Lievi come scenografo, disegnatore e pittore.

Visita guidata domenica 2 maggio alle ore 16.20 con il regista teatrale Cesare Lievi.

Visita guidata gratuita.

UN NUOVO VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELL’ARTE CONTEMPORANEA. Dopo il grande successo della scorsa settimana, torna domenica 2 maggio, dalle 14.30 alle 17.30, al Museo di Santa Giulia, un nuovo imperdibile appuntamento con Pomeriggi contemporanei, dedicato a bambini e bambine dai 6 agli 11 anni e per la prima volta ai giovani fino ai 15 anni!

Il secondo incontro “Daniele Lievi: dalla linea al colore” propone un viaggio attraverso l’affascinante mondo dell’artista e scenografo Daniele Lievi, con sperimentazioni legate alle sue modalità espressive: dalla scoperta del potenziale di una semplice linea, al potere evocativo della macchia di colore che diventa spazio da “abitare” con la propria fantasia e creatività.

Con il passaggio in “zona gialla” la partecipazione è aperta a tutti coloro che risiedono nel Comune e nella provincia di Brescia.

IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL LAVORO. Sabato 1 maggio, ore 10.00, in occasione della festa dei lavoratori, IL LAVORO AL TEMPO DI GIACOMO CERUTI, un percorso tematico per adulti, in presenza, tra le meravigliose opere custodite nella Pinacoteca Tosio Martinengo.

La testimonianza delle condizioni lavorative del passato sono testimoniate nelle opere si Giacomo Ceruti, detto “il Pitocchetto”. Un palcoscenico pittorico che induce alla riflessione sulla povertà e su tematiche legate al lavoro. Lo sguardo di Ceruti verso le condizioni degli emarginati, dei lavoratori e delle lavoratrici è unico e profondo. Il pittore ne ha colto l’anima dignitosa e il patimento per la durezza della condizione lavorativa dipingendola con una struggente delicatezza e in egual modo con autorevole potenza.

NUOVI APPUNTAMENTI SOCIAL DELLA SETTIMANA

“IL MIO MUSEO”: ULTIMO RACCONTO DEL CUORE

Giovedì 29 aprile alle ore 20.00, sulla pagina Facebook di Fondazione Brescia Musei, andrà in onda l’ultimo appuntamento con L’opera del cuore di Mercedes Hernandez dalla Spagna, del progetto interculturale di Fondazione Brescia Musei in collaborazione con il Gruppo Fai Ponte fra culture-Delegazione di Brescia.

Il nuovo video è ambientato in Castello dove la protagonista mette a confronto il simbolo che la sua città di origine Saragozza e Brescia condividono: il leone, simbolo di forza e stimolo.

QUANTE STORIE! RACCONTI PER PICCOLI ESPLORATORI DI MUSEI

Domenica 2 maggio alle ore 16.00, sulla nostra pagina Facebook, “Amazzoni…che guerriere!” l’atteso appuntamento della rubrica per famiglie Quante storie! Protagonista la lastra romana, custodita all’interno del Museo di Santa Giulia, raffigurante un’amazzonomachia: una delle avvincenti battaglie condotte dalle Amazzoni, valoroso popolo di donne guerriere. In questa storia Antiope, la loro regina, verrà rapita da Teseo…

A PORTE APERTE. IL MUSEO ACCESSIBILE

Lunedì 3 maggio ore 20.00 sulla pagina Facebook di Fondazione Brescia Musei, la presentazione della playlist creata in occasione della biennale Arteinsieme – Cultura e culture senza barriere promossa dal Museo Tattile Statale Omero. La playlist contiene speciali percorsi in presenza e video fruibili anche da disabili sensoriali. Stay Tuned!

CINEMA NUOVO EDEN

DAL 28 APRILE RIPRENDE LA PROGRAMMAZIONE

Riaprono le porte del cinema Nuovo Eden: una settimana ricca di film d’autore, prime visioni e cult movie. In occasione della Giornata Internazionale della Danza, giovedì 29 aprile, in sala alle ore 20.00, è in programma Cuban Dancer di Roberto Salinas, alla presenza del montatore Duccio Ventriglia.

Si prosegue poi la programmazione della settimana con Matthias & Maxime di Xavier Dolan e con la prima visione di Thunder Road di Jim Cummings.

La programmazione si chiude poi con la rassegna dedicata al Black Cinema, con la proiezione in sala del cult movie Killer of Sheep di Charles Burnett.

