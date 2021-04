Venerdì 30 aprile la videoconferenza “Brescia dantesca”

(red.) L’associazione Arnaldo da Brescia, in collaborazione con il Centro Culturale 999 e ViolinoBridge, propone una videoconferenza gratuita in data 30 aprile 2021 alle ore 18 e dedicata al Sommo Poeta Dante per ricordarlo a 700 anni dalla morte.

La sinergia di tre associazioni bresciane offre a chi si accrediterà l’opportunità di celebrare Dante e la nostra città nella conferenza “Brescia dantesca” che sarà condotta da Simone Agnetti, storico locale e scrittore. Il link di partecipazione è pubblicato sul sito www.arnaldodabrescia.it. Informazioni: sandra@arnaldodabrescia.it