“Voci dell’invisibile: scritture e riscritture del sacro”, un convegno dell’Ateneo

L’Ateneo di Brescia organizza il convegno Voci dell’invisibile: scritture e riscritture del sacro che si svolgerà nelle giornate di giovedì 15 e venerdì 16 aprile.

Causa il perdurare dell’emergenza sanitaria, nel rispetto delle norme previste dal vigente Dpcm, gli incontri si svolgeranno solo in video conferenza collegandosi ai seguenti link:

A partire dalla tradizione di studi avviata da padre Giovanni Pozzi e Claudio Leonardi sulla scrittura mistica femminile di Antico regime, il convegno intende proporsi come un momento di riflessione e di confronto fra studiosi di diversa formazione (letteraria, storica, musicologica), di acclarata notorietà e giovani ricercatori che, in quest’ultimo decennio, hanno contribuito significativamente al progresso, alla acquisizione documentaria e alla conoscenza di ambiti, ancora inesplorati e di frontiera, all’incrocio fra il credo e i saperi religiosi, la produzione letteraria e musicale femminile, trasmessa dalla cultura conventuale, e le forme e i modelli espressivi, simbolici e spirituali di quelle ‘voci dell’invisibile’.

Hanno collaborato alla realizzazione del convegno anche gli studenti del Liceo musicale Veronica Gambara di Brescia che interverranno con l’esecuzione di rare composizioni musicali di monache del Seicento, appositamente riscoperte e curate per l’occasione.

Le registrazioni degli incontri saranno, successivamente, disponibile sul canale YouTube dell’Ateneo, al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCNfHyjVFPjio_i6jLfQmI2g

Oppure per cercare direttamente in YouTube il canale dell’Ateneo digitare: Accademia di Scienze Lettere ed Arti Ateneo di Brescia.