Canova e Bellini inaugurano “Le ricette di Fabio Larovere”

(red.) Inizia mercoledì 7 aprile, e continuerà fino al 9 giugno, il nuovo progetto online di Cieli Vibranti: Le ricette di Fabio Larovere. Cibo per lo spirito. Ogni mercoledì alle ore 12.00 sarà pubblicato sui profili social un breve video dove il direttore artistico proporrà un ricettario d’arte.

Fabio Larovere, nelle vesti di un cuoco dispenserà ricette speciali consigliando percorsi culturali tra musica, arte e letteratura, creando collegamenti tra epoche e stili, nel segno di quella contaminazione che da sempre è nel cuore della proposta culturale di Cieli Vibranti. Dieci appuntamenti che prevedono oltre alla pubblicazione del video anche consigli per ascolti musicali attraverso la segnalazione di un link.

Si comincia mercoledì con un viaggio nel neoclassicismo di Antonio Canova e Vincenzo Bellini, non senza riferimenti a Foscolo e Leopardi. L’ascolto musicale sarà dedicato all’immortale Maria Callas con la preghiera “Casta diva” dall’opera Norma di Bellini.