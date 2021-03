“Che gh’ai troàt?”: BidiBrescia-Il Mosaico svela alcuni ritrovamenti

(red.) Questo mese, con la visita online “Che gh’ai troàt?” (Sabato 27 marzo 2021 alle ore 16:30), l’associazione BidiBrescia-Il Mosaico si occuperà di archeologia preventiva. Il sottosuolo italiano cela ancora una miriade di vestigia del passato che l’apertura di cantieri per la realizzazione di grandi opere pubbliche o di sottoservizi rivelano costantemente. L’archeologia preventiva diventa così una notevole occasione per aumentare la conoscenza del nostro territorio.

In questo incontro verranno presentati alcuni dei ritrovamenti effettuati in occasione di grandi e meno grandi lavori pubblici (autostrada Brebemi, linea ferroviaria Alta Velocità Milano-Verona) e alcuni relativi ad opere infrastrutturali urbane che hanno permesso lo scavo di decine di nuovi siti archeologici.

Ah…lo spunto per il titolo ce lo ha dato l’enorme passione che mostrano i pensionati (e non solo a dire il vero) per qualsiasi buco si faccia in città.

