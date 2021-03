“Il coraggio delle donne”, domenica la Ccdc incontra Dacia Maraini

Domenica 28 marzo, alle ore 18, sulla home page del sito della Cooperativa cattolica democratica di cultura, sulla pagina Facebook e il canale YouTube, va in onda la presentazione del libro Il coraggio delle donne, scritto da Dacia Maraini e Chiara Valentini (Il Mulino, 2020).

Intervengono Dacia Maraini, scrittrice, co-autrice del libro; Carla Lunghi, sociologa, docente presso l’Università Cattolica di Milano; Francesca Bazoli, consigliera Ccdc.

L’incontro è dedicato alla ex vicepresidente e consigliera Ccdc Maria Grazia Dusi, mancata l’11 dicembre 2020, che da tempo proponeva in consiglio un incontro sul tema delle donne.