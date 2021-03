Castel Goffredo: dalla preistoria all’età moderna, quattro incontri per saperne di più

(red.) Proseguono i corsi in streaming del MAST Castel Goffredo – museo della Città. Visto il grande seguito riscosso lo scorso anno in tema di archeologia, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cremona, Lodi e Mantova, il museo propone quattro incontri dedicati a “La futura carta archeologica di Castel Goffredo dalla preistoria all’età moderna”. Tutti iniziano alle ore 21. Ecco le date.

7/04/2021 Cos’è una carta archeologica. Preistoria e protostoria, a cura di Leonardo Lamanna, (Soprintendenza di Mantova).

14/04/2021 L’età romana, a cura di Alberto Crosato (conservatore della sezione archeologica del MAST).

21/04/2021 L’Alto Medioevo, a cura di Chiara Marastoni (Soprintendenza di Mantova).

28/04/2021 Il Basso Medioevo e l’Età Moderna, a cura di Simone Sestito (Soprintendenza di Mantova).

Il costo per l’intero ciclo di quattro incontri è di 50 euro comprensivo del tesseramento all’associazione Gruppo San Luca. Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a San Luca srl Iban: IT10V0845457550000000300245 inviando successivamente la ricevuta di pagamento a direzione@mastcastelgoffredo.it. Il museo provvederà quindi a inviare il link per partecipare agli incontri. Il corso verrà avviato al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. In caso contrario, si provvederà al rimborso.