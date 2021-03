Giornata dedicata a Dante, un evento a San Felice del Benaco

(red.) In occasione della Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, nel 700esimo anniversario dalla sua scomparsa, anche San Felice del Benaco ha programmato un evento per ricordarne il genio.

In collaborazione con l’Istituto Secondario di Primo grado “Angelo Zanelli” del Comprensivo Valtenesi, gli Insegnati e gli alunni delle classi seconde, dedicheranno delle letture ad alcuni brani celebri della Divina Commedia, che saranno poi visibili attraverso un link a cui accedere dal portale istituzionale del Comune.

Lo stesso video sarà poi proiettato sulla facciata dell’edificio Postale di Piazza Municipio, che è divenuto nell’ultimo anno, un importante schermo di Comunità.

“Questa occasione”, si legge in una nota dell’assessore alla Cultura Sandra Tarmanini, “ci è favorevole e apprezzata, per ricordare e celebrare il sommo Poeta, che del nostro Benaco ha scritto e ne è stato ospite. La collaborazione con la scuola ci rende particolarmente felici, in quanto è nelle sue aule sia fisiche che ora virtuali, che si formano i nostri giovani cittadini e si consolida il loro pensiero”.

Nel corso dell’anno si terranno altre importanti e significative manifestazioni legate alla figura dantesca, esplorata attraverso arti diverse, sempre nel territorio sanfeliciano.