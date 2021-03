“Un’emerita fandonia”: aperte fino a maggio le iscrizioni al Premio Letterario

(red.) L’Associazione Circolo Culturale “La Gazza” di Borno (BS) attende fino a lunedì 31 maggio l’arrivo di nuove storie legate ad eventi realmente vissuti, letti, ascoltati o anche inventati sulle bugie degne di essere raccontate. La 14a edizione del “Premio Letterario – Racconta una storia breve” dal titolo “Un’emerita fandonia” è a metà del suo percorso di ricezione degli elaborati, da inviarsi via email entro e non oltre lunedì 31 MAGGIO 2021. Nei prossimi due mesi e mezzo confidiamo che chi abbia piacere di partecipare possa dare libero sfogo alla propria energia vitale e alla propria creatività su un tema assolutamente attuale e che ci riguarda da vicino, dall’informazione alle nostre relazioni sociali. Agli Adulti partecipanti ed in regola con l’iscrizione viene rilasciato l’attestato di partecipazione.

L’obiettivo di questo originale titolo è dunque quello di stimolare la stesura di testi che abbiano al centro una “bugia” degna di essere raccontata in quanto le “fandonie” sono intorno a noi. Le bugie crescono, si diffondono, diventano sempre più articolate e strutturate, tanto da diventare esse stesse delle vere e proprie storie da raccontare.

Per esperienza, sappiamo che molti attendono l’ultimo momento ad inviare i loro racconti, magari già pronti o ancora solo da ultimare prima del successivo inoltro. La cortesia che chiediamo è quella di spedirci via email il prima possibile all’indirizzo premioletterario@lagazza.it i testi per sorprendere i membri di Giuria, ricordando che le storie selezionate veranno lette da attori teatrali anche per partecipare al nuovo “Premio Speciale del Pubblico”.

Per scaricare la locandina ufficiale della manifestazione, il modulo di adesione ed il regolamento cliccare qui:

http://www.lagazza.it/bornoincontra/files/2021-Locandina-Premio-Letterario.pdf

http://www.lagazza.it/bornoincontra/files/2021-Domanda-Iscrizione-Adulti-Premio-Letterario.pdf

http://www.lagazza.it/bornoincontra/files/2021-Regolamento-Premio-Letterario.pdf

La sempre attesa Serata di Gala di Premiazione è in programma a Borno (BS), martedì 17 agosto 2021 alle ore 21:00 presso il Palazzetto Comunale in tutta sicurezza, ricordando che ai vincitori viene offerto vitto e alloggio per partecipare all’evento. Se non fosse possibile organizzare l’evento causa nuove disposizioni anti-Covid, i vincitori riceveranno a domicilio i loro premi una volta proclamati dall’autorevole Giuria.

I racconti vincitori vengono pubblicati sul trimestrale cartaceo “La Gazza”, nell’apposita sezione del sito www.lagazza.it/bornoincontra/edizione-2021 e inseriti anche in un libro-antologia no-profit post-Premio Letterario insieme ad ulteriori testi selezionati dalla Giuria.