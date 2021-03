“1, 2, 3 Musei del Garda”: app gratuita dedicata alle perle del Benaco

(red.) Un nuovo modo di esplorare i luoghi della cultura gardesani, anche a distanza. Come? Con l’app “1, 2, 3 Musei del Garda”, voluta dalla Direzione regionale Musei Lombardia e sviluppata da Ett S.p.A.

L’app, scaricabile gratuitamente dagli store Android e IOS, guida il visitatore alla scoperta di tre siti della Direzione affacciati sul celebre lago: il Castello Scaligero e le Grotte di Catullo a Sirmione e la Villa Romana a Desenzano del Garda.

Per ogni museo sono stati predisposti percorsi diversi per durata e tipologia, arricchiti da approfondimenti testuali e video, gallerie fotografiche e immagini a 360°, esperienze in realtà aumentata e giochi interattivi per i più piccoli. Ideata come strumento di accompagnamento alla visita, l’app offre – ora che i nostri musei sono nuovamente chiusi – la possibilità di conoscerli e di avere anche una anticipazione virtuale delle loro caratteristiche uniche: la vista spettacolare dal mastio del Castello, la grandiosità delle Grotte protese sul lago; la raffinatezza inventiva nei mosaici della Villa…

Il download è strutturato in diverse fasi, così da aiutare nella scelta dei contenuti più adatti alle proprie esigenze, evitando di appesantire la memoria di cellulare o tablet. Coerentemente con gli indirizzi della Direzione regionale Musei della Lombardia la app vuole parlare a pubblici diversi: è in 6 lingue (italiano, inglese, tedesco, spagnolo, francese e russo), con descrizioni nella duplice versione per ascolto o lettura, itinerari per persone con difficoltà motorie, percorsi per le famiglie.

Uno strumento immaginato come supporto prima, durante e dopo la visita, che ora diventa anche l’ambasciatore dei nostri musei presso i visitatori che siamo pronti a riaccogliere.