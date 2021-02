“I Luoghi del Cuore” Fai: Il Castello di Brescia primo in Lombardia

(red.) Era il 6 maggio 2020 quando, nel pieno dell’emergenza Coronavirus, il FAI – Fondo Ambiente Italiano dava il via con grande passione civile alla decima edizione de “I Luoghi del Cuore”. L’invito rivolto agli italiani, potente e di notevole impatto emotivo, era quello di esprimere l’amore per il proprio Paese in un momento di così grande difficoltà, votando i luoghi a loro più cari, quelli di cui avevano sentito fortemente la mancanza nei giorni passati giocoforza chiusi in casa e a cui avrebbero voluto assicurare, grazie a questo censimento, tutela e valorizzazione. E la risposta a questa esortazione è stata davvero eccezionale: i voti raccolti fino al 15 dicembre, giorno di chiusura dell’iniziativa, sono stati 2.353.932, il miglior risultato di sempre, con oltre 39.500 luoghi segnalati in 6.504 Comuni d’Italia (l’82,3% del totale).

Ed ecco allora che 75.586 persone hanno espresso la loro preferenza per la Ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza, luogo al 1° posto della classifica nazionale, grazie anche all’impegno di tre comitati – Amici del Treno delle Meraviglie, Amici della Ferrovia Cuneo Ventimiglia Nizza e Amis du Train des Merveilles – che auspicano il potenziamento della linea e la sua valorizzazione. Un’opera che fonde la natura aspra delle Alpi Marittime con l’ingegno umano, ideata da Cavour a metà Ottocento, quando Nizza era sabauda, e che nei suoi 96 km di lunghezza include 33 gallerie e 27 ponti e viadotti, coprendo un dislivello di 1.000 metri e toccando 18 Comuni, in gran parte borghi montani. Semidistrutta dai tedeschi in ritirata nel 1943 e ricostruita negli anni Settanta con un accordo italo-francese da rinnovare, la ferrovia è un’infrastruttura necessaria per i residenti, con importanti potenzialità turistiche. Nel 2013 ha rischiato la dismissione ed è purtroppo interrotta dallo scorso ottobre a causa dello smottamento del Colle di Tenda causato dall’alluvione che ha isolato la Val Roya.

Al 2° posto con 62.690 voti si classifica il Castello di Sammezzano a Reggello (FI), edificio senza pari in Italia e con pochi confronti anche a livello internazionale per la rievocazione in 13 sale monumentali di capolavori architettonici di arte indiana e moresca, già vincitore dell’ottavo censimento “I Luoghi del Cuore” (anno 2016). Incagliato in una complessa situazione proprietaria, che ha visto avvicendarsi in anni recenti aste andate deserte e società in liquidazione, il castello, insieme al parco di 190 ettari che lo circonda, è da decenni in stato di grave abbandono ed è privo di tutti gli arredi storici. A fine 2019 è tornato proprietà della Sammezzano Castle srl, uscita da una procedura di fallimento, ma i comitati Savesammezzano e FPXA sono tornati a raccogliere i voti per tenere alta l’attenzione su un bene che merita di essere recuperato e fruito.

Il 3° posto è invece occupato dal Castello di Brescia, segnalato da 43.469 persone. Possente fortezza che rispecchia nelle sue stratificazioni la storia della città, dalla fondazione in epoca romana al dominio visconteo, dal governo della Serenissima fino all’epoca austriaca, che lo ha visto protagonista del Risorgimento cittadino, ospita un percorso museale ed è sede di eventi. La raccolta voti, a cui hanno aderito anche varie istituzioni, associazioni e aziende del territorio, è stata promossa dal comitato Amici del Cidneo onlus, nato per valorizzare il castello e il Colle Cidneo, considerati un unicum in Italia per dimensioni, ampiezza di aree verdi e posizione.

CLASSIFICA LOMBARDA LUOGO DEL CUORE

Castello di Brescia

Città di Bergamo

Santuario della Madonna del Carmine, San Felice del Benaco (BS)

Cripta di Sant’Eusebio, Pavia

Complesso monumentale paesaggistico Villaggio Morelli, Sondalo (SO)

Santissima, Gussago (BS)

Monteviasco (VA)

Santa Eufemia, Corte Franca (BS)

Funicolare del Campo dei Fiori, Varese

Palazzo Saporiti, Vigevano (PV)

Corenno Plinio, Dervio (BG)

Rocca Brivio, San Giuliano Milanese (MI)

Giardini pubblici di Porta Serio, Crema (CR)

Vecchio Molino, Gorgonzola (MI)

Santuario Madonna di Prada, Mapello (BG)

Sparavera, Borgo antico di Mezzoldo (BG)

Villa Mirabellino del Parco della Reggia di Monza

Spedali Civili di Brescia: La Quadreria, Brescia

Castello di Padernello, Borgo San Giacomo (BS)

Groppino e il suo Cuore Sacro, Piario (BG)

Arcumeggia (VA)

Diga del Gleno, Vilminore di Scalve (BG)

Chiesa di San Francesco – Cappella Gonzaga, Mantova

Frana di Spriana (SO)

Basilica di San Bassiano, Lodi

Oratorio della Beata Vergine Assunta, Calvenzano (BG)

Molino Maufet, Colico (LC)

Chiesa San Defendente, Roncola (BG)

Mura e sotterranei di Lecco