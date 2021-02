Morto a 101 anni Lawrence Ferlinghetti, lo piange anche Brescia

(red.) Anche Brescia piange Lawrence Ferlinghetti, il poeta icona e ultimo testimone della Beat Generation morto ieri, martedì 23 febbraio, a 101 anni a San Francisco, negli Stati Uniti, a causa di complicazioni di una malattia polmonare.

Poeta, editore e artista, Ferlinghetti aveva radici bresciane. Infatti, la sua famiglia era originaria di Bovegno per poi trasferirsi a Gussago. Proprio a San Francisco aveva aperto la casa editrice “City Lights Books”. Attraverso la casa editrice aveva pubblicato “Howl and other poems” di Allen Ginsberg incassando un arresto e un processo per pubblicazione oscena. Processo nel quale venne poi assolto.