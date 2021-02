Brescia Bergamo 2023, ecco la convenzione per coordinarsi

(red.) Da ieri, venerdì 19 febbraio, è iniziato il primo atto in vista del programma di eventi che Brescia e Bergamo condivideranno nel 2023 come capitali italiane della cultura. Ieri si è svolta una seduta della commissione Cultura durante la quale è stata presentata una convenzione firmata tra le due città per iniziare la fase di coordinamento del palinsesto di appuntamenti e iniziative.

La convenzione sarà analizzata lunedì 22 febbraio in Consiglio comunale a Bergamo e martedì 23 a Brescia. La delibera prevede una cabina di regia formata dai due sindaci Emilio Del Bono e Giorgio Gori e dagli assessori alla Cultura dei due Comuni. Al fianco della cabina di regia ci sarà spazio anche per un comitato d’onore con una serie di personalità.

Per quanto riguarda le risorse pubbliche con cui finanziare il programma, si punterà su quelle del Ministero dei Beni culturali, dei due Comuni e di altri enti, mentre ci sarà un documento dedicato per le sponsorizzazioni private. La convenzione prevede anche che nel 2024 si faccia un resoconto di quanto avvenuto.