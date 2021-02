Sinergie tra Brescia e Bergamo, venerdì tocca alle università

(red.) Saranno Maurizio Tira e Remo Morzenti Pellegrini i prossimi ospiti di Towards 2023, il percorso sinergico delle Acli bresciane e bergamasche in vista dell’evento Capitali della Cultura. Venerdì 12 febbraio, dalle 18,30 alle 19,30, sarà possibile vedere sul canale Youtube e sulla pagina Facebook delle associazioni il dibattito tra i due rettori delle rispettive Università.



Dopo la cultura politica ed ecclesiale, il focus del percorso allarga i propri orizzonti giungendo a interpellare i referenti della formazione e della crescita dei giovani studenti. Anche in questo meeting saranno innumerevoli le questioni sul tavolo del confronto: dall’apertura dell’Università al territorio circostante all’eventuale capacità degli atenei di generare cultura e scambio nelle rispettive città, dal problematico mismatching tra formazione e mercato del lavoro ad una possibile progettazione mirata a favorire l’appartenenza degli studenti al proprio contesto universitario. Non da ultimo il ruolo delle Università in vista del 2023.