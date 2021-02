“Il nostro Dante”: Brescia per i 700 anni dalla morte del poeta

(red.) Il 25 marzo 2021 (secondo Dantedì) sarà un giorno speciale, in concomitanza delle manifestazioni per il VII centenario della morte del Poeta in tutta Italia si sta organizzando un fittissimo calendariodi eventi per celebrare le opere e la vita di Dante Alighieri, che secondo gli studiosi proprio il 25marzo del 1300 – “nel mezzo del cammin di nostra vita” – iniziò la sua discesa agli inferi.

Anche sul territorio bresciano è viva l’attenzione su questa ricorrenza, e presso l’Ateneo di Brescia si è costituito per iniziativa di un gruppo di studiosi bresciani un Comitato dantesco che già hainiziato una serie di iniziative per le scuole della provincia.

Il 4 febbraio c’è stato un incontro tra il Comitato e i bibliotecari della Biblioteca Queriniana e i responsabili dei Sistemi bibliotecari territoriali, in rappresentanza delle oltre trecento biblioteche che aderiscono alla Rete Bibliotecaria Bresciana, per presentare un progetto di iniziative culturali, “Il nostro Dante”, patrocinato esostenuto dalla Provincia di Brescia.

È stata l’occasione di un confronto ricco di spunti interessanti per porre le basi per unaprogettualità condivisa e sinergica, che intende offrire ai cittadini di tutte le età occasioni stimolanti per andare oltre il famoso incipit.

Le iniziative in cantiere spaziano dalla valorizzazione di stampe rare e di pregio, alle letture teatralizzate in luoghi evocativi, dalle conferenze, alle proposte bibliografiche per adulti e bambini, alle mostre.

Le attività dovranno rispettare le misure legate al contenimento della pandemia, che limitano fortemente la fruizione delle biblioteche e degli altri spazi pubblici, e quindi si svolgeranno anche, per quanto possibile, in modalità virtuale, ma la speranza, dato che le celebrazioni termineranno ufficialmente il 25 marzo 2022, è di poter tornare ad incontrarsi liberamente in biblioteca, a scuola, a teatro.

“Il nostro Dante” ben rappresenta i concetti principali che fondano il progetto: valorizzare il grande patrimonio culturale – documentario, ma anche professionale – presente sul territorio bresciano, enel contempo far conoscere e apprezzare il grande Dante Alighieri a tutti grazie alla diffusione capillare della RBB. Tutte le iniziative organizzate troveranno spazio e risonanza nei canali social e istituzionali della Provincia di Brescia.

Si ricorda, infine, che la nel prossimo mese di maggio sarà inaugurata la mostra “Il mito di Dante e Napoleone nel collezionismo bresciano del XIX secolo”, frutto della collaborazione fra Ateneo diBrescia e Fondazione Brescia Musei, le cui attività collaterali avranno un’importante ricaduta sul progetto “Il nostro Dante”.