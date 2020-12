“Il rumore del potere”: in libreria il fantasy scritto da Alberto Donati

(red.) Un romanzo storico senza protagonisti, ma dove spiccano tradimenti e battaglie sullo sfondo di un impero carico di usi e costumi che riportano indietro nel tempo, al Medioevo. Tutto condito dalle azioni di maghi e divinità che si intersecano con quelle degli uomini. “Il rumore del potere” (556 pagine, PAVEdizioni, 22 euro), dato alle stampe ai primi di novembre, è l’esordio letterario fantasy del 35enne lumezzanese Alberto Donati che nei giorni scorsi, durante la presentazione in streaming, ha annunciato un progetto editoriale in tre o quattro volumi da dedicare a ciascuna delle “Memorie dell’impero Mosefo”.

Teatro della vicenda è un fantomatico territorio, senza alcun riferimento geografico, diviso in tre domini retti ognuno da un governatore. Uno di questi, rompendo la tradizione del mandato di sette anni e senza voler lasciare la carica, con il tacito assenso dell’imperatore, scatena una guerra tra gli altri due domini. Nel mezzo si aggrega alla battaglia anche una vecchia tribù nemica dell’impero e interessata a espandersi. Uno scontro che porta sul campo anche maghi e divinità chiamate a prendere posizione. “Ho voluto che il protagonista non fosse uno o più personaggi – dice l’autore esordiente – ma l’impero e il periodo storico. La guerra che racconto in questa prima memoria è orchestrata da chi vuole arrivare a un obiettivo preciso”.

E mentre il lettore, che si immedesima nelle azioni dei personaggi, può orientarsi tra nomi e luoghi con l’aiuto di un glossario, la mano esterna dell’autore lumezzanese interviene solo nel fornire, in sonetti all’inizio dei capitoli, indizi sul passato e il futuro di quelle vicende. “Il potere? Secoli fa era fondamentale – ha aggiunto Donati nella presentazione – non c’erano leggi come oggi”. Il libro è disponibile sullo store online della casa editrice pavedizioni.it, nelle librerie dei circuiti Feltrinelli e Ibs, Amazon e Mondadori.