Booktrailer 2021: torna il Film Festival del liceo Calini

(red.) Con l’edizione 2021 il Liceo Calini prosegue nell’avventura del Booktrailer Film Festival: “Abbiamo bisogno di leggere chi ci racconta il mondo, nella consapevolezza che ogni narrazione non esaurisce il mistero, ma lo rende più profondo, più sorprendente”, ha detto Marco Tarolli, dirigente scolastico del Liceo scientifico Annibale Calini di Brescia, introducendo la conferenza stampa di presentazione della XIV edizione del Booktrailer Film Festival (BBF), alla presenza di Laura Castelletti – vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Brescia, Ilaria Copeta – docente e responsabile del progetto Booktrailer Film Festival e Alessandra Tedeschi – docente e responsabile del progetto Booktrailer Film Festival Junior.

Il festival, nato da un’iniziativa del Liceo scientifico Calini e oggi format internazionale, ha lo scopo di incentivare la lettura tra i giovani stimolando la loro creatività attraverso la produzione di cortometraggi, detti appunto booktrailer. Cuore del Festival, che presenta durante l’anno una serie di iniziative collaterali dedicate al mondo della letteratura, del teatro e del cinema, è il concorso a premi, rivolto ai ragazzi delle scuole superiori – e medie nella sezione Junior – di tutta Europa.“Abbiamo davanti un’edizione insolita, che si ambienterà per buona parte in luoghi virtuali, consentendoci qualche momento in presenza, auspicabilmente in primavera”, spiega Ilaria Copeta, responsabile del Festival. “Inaugurare la 14esima edizione ha per noi il sapore di un atto di resistenza, ma preferisco usare il termine resilienza, in tempi difficili”.

Tante le novità 2021 che annunceranno un’edizione innovativa e coinvolgente. Prima tra tutte il “Booktrailer in Pillole”, una serie di brevi video, che verranno caricati sul sito ufficiale, in cui il comico e musicista di Zelig, Sergio Sgrilli, illustrerà agli studenti l’abc di alcuni aspetti nella realizzazione dei booktrailer (regia, musica, sceneggiatura), fornendo loro un supporto a distanza. Altre iniziative, previste in presenza, saranno l’organizzazione di un evento teatrale ad aprile e la serata conclusiva della premiazioni.

Il format del concorso rimarrà lo stesso: gli studenti da tutta Europa potranno creare i loro booktrailer in modo autonomo o in gruppo e caricarli, dal 1 gennaio al 28 febbraio 2021, sulla piattaforma, che proprio quest’anno vive di una veste tutta nuova e intuitiva (www.booktrailerfilmfestival.eu).

A decretare finalisti e vincitori, che riceveranno premi in denaro, saranno quattro realtà: la giuria italiana, la giuria internazionale – formata da due insegnanti e due studenti dei Paesi partner del Festival: Polonia, Romania, Croazia e Bulgaria -, la giuria accessibilità promossa dall’Uic (Unione italiana ciechi) e la giuria popolare, che quest’anno ricalca l’esperienza 2020 e resta online e potrà votare dal 1 al 30 aprile 2021.

Confermata anche in questa XIV edizione, infine, la sezione Junior del Booktrailer Film Festival dedicata alle scuole medie.“La pandemia – spiega Alessandra Tedeschi responsabile del BFF JUNIOR – ha stravolto completamente le vite dei nostri ragazzi, togliendo lecertezze a cui erano abituati; a partire dalla scuola fino alle relazioni sociali e al tempo libero. Il Booktrailer Film Festival mai come quest’anno si pone l’obiettivo di dare agli studenti gli stimoli per continuare a liberare la loro creatività, fantasia e il loro talento, potenziando l’uso della tecnologica che è ormai diventata parte integrante ed essenziale della didattica e della vita di ciascuno”.