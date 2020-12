“Lettura in circolo, la cultura a casa tua”, a Tremosine libri a domicilio

(red.) La consegna dei libri della biblioteca ora è al domicilio. “Lettura in circolo, la cultura a casa tua” è l’iniziativa oggetto del primo Patto di collaborazione sottoscritto tra il Comune di Tremosine sul Garda e l’Associazione Volontari Tremosine per la cura del bene comune della cultura e della promozione della lettura.

La ripresa dell’emergenza coronavirus e la temporanea chiusura delle biblioteche hanno imposto un inevitabile ripensamento dei servizi comunali al fine di attenuare i disagi dovuti alle prescrizioni, tutelando allo stesso tempo la salute dei cittadini. Con la collaborazione di Legami Leali – progetto che promuove la legalità come attenzione al prossimo, al territorio e alla comunità attraverso progetti partecipati di attivazione civica – il 1° dicembre ha preso il via l’iniziativa “Lettura in circolo”, un servizio di consegna e ritiro a domicilio dei libri oggetto del prestito bibliotecario nel comune di Tremosine sul Garda, coordinato dalla Biblioteca e svolto da volontari.

Questo Patto mira a tutelare, attraverso i libri, il bene comune cultura: il libro veicola conoscenza e libertà, consente alle persone di prendersi cura di sé stessa e di coltivarsi, svagandosi, riflettendo, imparando cose nuove. In questo momento complesso, poter coltivare sé stessi assume un valore sociale elevatissimo: la cultura è un bene indispensabile e d’interesse collettivo. A Tremosine questa dimensione collettiva emerge con forza dalla partecipazione all’iniziativa di due enti del territorio di cruciale importanza per la vita della comunità: la Casa Albergo per anziani Fondazione Cozzati-Girardi e la Scuola dell’Infanzia Mons. Giacomo Zanini. Questi hanno accolto positivamente la proposta di entrare nel circuito del delivery della cultura, ricevendo a cadenza quindicinale i libri della biblioteca e realizzando dei laboratori di lettura e percorsi educativi finalizzati alla promozione della stessa.

Il servizio, attivo per i cittadini del comune, è realizzato nella massima sicurezza grazie alle misure di quarantena a cui sono sottoposti tutti i libri e al rispetto dei protocolli sanitari da parte dei volontari coinvolti, muniti di tesserino identificativo. Per prenotare i libri è necessario compilare il seguente Google Form: https://forms.gle/sRdXwvVhiLgBcyLH8 oppure telefonare in Biblioteca al numero 0365-918310 fornendo dati anagrafici e titoli richiesti nei seguenti orari: lunedì 14.00 – 17.00 martedì 9.00 – 12.30 venerdì 9.00- 12.30 e 14.00-17.30. La consegna avverrà a cura dei volontari il martedì e venerdì pomeriggio dalle 16.30 alle 19.00. oppure telefonare in Biblioteca al numero 0365-918310 fornendo dati anagrafici e titoli richiesti nei seguenti orari: lunedì 14.00 – 17.00 martedì 9.00 – 12.30 venerdì 9.00-12.30 e 14.00-17.30. La consegna avverrà a cura dei volontari il martedì e venerdì pomeriggio dalle 16.30 alle 19.00.