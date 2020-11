Wonderland is online: giovedì serata iniziale

(red.) La serata che apre la programmazione di Wonderland IS ON è stata pensata in una data non casuale. Il 3 dicembre si ridefiniscono le sorti della nostra vita, della nostra quotidianità e – per molti – anche delle nostre sacrosante vacanze natalizie. Quella di giovedì sarà come una lunga veglia in attesa del nuovo DPCM e per parlare di libertà, termine più che mai pertinente alla situazione che quotidianamente ci troviamo a vivere. “Vi invitiamo a trascorrerla con noi per un momento di riflessione, ma anche di spettacolo, e per scoprire alcune anteprime sullo spettacolo che porteremo direttamente a casa tua!”. L’evento sarà mediato da Davide D’Antonio, direttore artistico di Residenza IDRA

Partecipano all’evento

Daniela Arlia – Dottoranda in Economia presso la Aix-Marseille School of Economics

Giulio Stumpo – Economista e statista culturale

Federico Gervasoni – Filosofo e giornalista

Roberto Cammarata – Presidente del Consiglio Comunale di Brescia

Lorenzo Cinquepalmi – Avvocato penalista