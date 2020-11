“Storie di Natale”: quattro mercoledì di performance per Brescia Buona

(red.) In occasione delle prossime festività natalizie, pur nel tempo sospeso che stiamo vivendo, Fondazione ASM e la rete Brescia Buona, formata da nove cooperative sociali attive nell’ambito della ristorazione e dell’accoglienza solidale, proseguono nell’impegno intrapreso di promozione del territorio attraverso l’arte e la cultura.

“Storie di Natale” è un’iniziativa realizzata in collaborazione con Somebody Teatro della Diversità e Teatro Telaio e il coordinamento di Cieli Vibranti, che per Brescia Buona cura la direzione artistica e organizzativa.

Sulla pagina Facebook e instagram di Brescia Buona, per quattro mercoledì – dal 2 al 23 dicembre – saranno pubblicati dei video originali con letture e performance a tema natalizio, tra testi inediti e pagine d’autore, con leggerezza ma senza rinunciare alla riflessione sui temi cari al progetto: solidarietà e attenzione per i bisogni delle persone più fragili, valorizzazione del patrimonio enogastromico locale, ruolo della cultura come spazio di aggregazione della comunità.