Luoghi del Cuore FAI 2020: il Castello di Brescia è primo in Lombardia

(red.) Votate per il Castello di Brescia perché diventi Luogo del Cuore FAI 2020!

La candidatura, sostenuta dal Comitato Amici del Cidneo Onlus, sta riscuotendo infatti grande successo: il Castello risulta attualmente al 1° posto in Lombardia e al 5° posto a livello nazionale (su oltre 34.000 siti). L’entusiasmo attorno al Castello cresce di giorno in giorno e ha permesso, solamente nel giro di poche settimane, di risalire in classifica dal 13° al 5° posto.

Si tratta certamente di un grande risultato ma occorre fare l’ultimo sforzo: manca meno di un mese alla fine del concorso (prevista per il 15 dicembre), grazie al Vostro importante aiuto si può arrivare molto in alto nella classifica finale!

Proprio per questo occorre far votare Vostri amici e conoscenti. Possono votare tutti, italiani e stranieri, maggiorenni e minorenni. Non è necessario essere residenti in Italia.