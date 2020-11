Scritture di Lago, la premiazione il 30 novembre su Espansione Tv

(red.) Scritture di Lago, il premio letterario che ha lo scopo di promuovere la scrittura e la conoscenza dei laghi e del loro patrimonio economico ambientale, culturale e favorire la promozione turistica dei laghi attraverso la letteratura, conferma il proprio programma: la premiazione si terrà a fine novembre, come previsto. O quasi. Nel pieno rispetto delle normative di tutela della salute pubblica, non potendo organizzare la premiazione della prima edizione con la presenza degli autori e del pubblico, Scritture di Lago ha scelto di far svolgere la cerimonia in televisione, ospite della trasmissione Angoli condotta da Dolores Longhi su Espansione Tv, emittente sovraregionale che trasmette in chiaro sul canale 19 del digitale terrestre.

«La scelta di non rimandare la cerimonia e tener fede al programma per noi è stata fondamentale – spiega il promotore del premio Guido Stancanelli – mantenere la parola e rispettare, nella piena osservanza delle normative il programma, è per noi una dimostrazione di serietà. Per questo abbiamo stretto un accordo con l’emittente Espansione Tv, emblema di un territorio che ci ospita e che vogliamo promuovere».

Durante la trasmissione verranno svelati i vincitori delle due categorie del concorso: romanzi editi ambientati sui laghi italiani e racconti inediti ambientati nei nostri territori lacustri prealpini.

«Non posso che esprimere una grande soddisfazione per la qualità dei testi proposti e del prestigio delle case editrici che hanno candidato i propri volumi. – continua Guido Stancanelli – Un ringraziamento speciale va fatto doverosamente e al giornalista Alberto Longatti presidente del premio, al Comitato di lettura che si è impegnato nell’analisi di circa 200 opere con una dedizione lodevole e alla nostra giuria altamente qualificata che ha svolto un importante lavoro».

Non resta che attendere lunedì 30 novembre alle 18.30 per sintonizzarsi sul canale 19 del digitale terreste e scoprire su Espansione Tv i nominativi dei vincitori della prima edizione di Scritture di Lago.

Durante la trasmissione verranno trasmessi contributi della giuria e dei vincitori.