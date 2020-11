Resistenze Teatrali del Ctb, ospiti Elisabetta Pozzi e Vittorio Franceschi

(red.) Dopo l’intervista al regista Giorgio Sangati e il racconto di Lella Costa dedicato a Elsa Morante, prosegue con nuovi imperdibili appuntamenti Resistenze TEATRALI, la Rassegna virtuale promossa dal Centro Teatrale Bresciano che raccoglie e porta in evidenza vari segmenti del lavoro artistico e produttivo in corso di realizzazione nonostante i teatri chiusi al pubblico, e insieme propone nuovi progetti messi in campo appositamente per provare ad attraversare con una nuova consapevolezza questo nuovo stop allo spettacolo dal vivo.

Protagonisti dei prossimi appuntamenti saranno Elisabetta Pozzi, con la prima puntata del percorso online dedicato a Teatro (Aperto), che sabato presenterà La barbona e il pappagallo di Vittorio Franceschi; domani sarà possibile ascoltare la voce di Maria Paiato e la prossima settimana di Carlo Valli e Ludovica Modugno.

Resistenze TEATRALI nasce come raccolta di contenuti originali, realizzati in corso d’opera in queste settimane dal Centro Teatrale Bresciano, parallelamente allo sviluppo dei progetti produttivi avviati, o dando vita a nuove progettualità ad hoc, senza attingere al materiale di repertorio.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Teatro (Aperto): La barbona e il pappagallo di Vittorio Franceschi, con Elisabetta Pozzi

⏰ video disponibile a partire dalle ore 15:30 di sabato 21 novembre e sempre online in seguito

🌐 visibile gratuitamente e senza obblighi di registrazione dal sito www.centroteatralebresciano.it, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Teatrale Bresciano

I tre appuntamenti proposti online della rassegna di drammaturgia contemporanea Teatro (Aperto), registrati dal Teatro Mina Mezzadri, sono presentati in una formula speciale: al centro delle puntate è il lavoro di lettura e approfondimento dei testi, come il pubblico fosse nel laboratorio dell’attore, nel momento delle prove.

Sabato 21 novembre sarà messo in rete il lavoro condotto dalla straordinaria Elisabetta Pozzi attorno a La barbona e il pappagallo di Vittorio Franceschi.

Il testo Un angolo di strada di una imprecisata città italiana, in un tempo che potrebbe essere il nostro presente o un passato appena prossimo. Una donna senza più casa né legami, una barbona come si direbbe nel linguaggio comune, che parla a se stessa, ai passanti, al mondo e al suo pappagallo Pippo che se ne sta sul suo trespolo, creatura antica e insondabile, forse complice delle sue sofferenze, che ogni tanto emette l’unico suono gracchiante di cui è capace.

Nel dialogo incessante con i suoi fantasmi, alternando rabbia e ironia, disperazione e allegria, emergono brandelli di un passato normale, travolto da un incommensurabile dolore: un lavoro per bene in un museo di archeologia, una maternità portata avanti in tenace solitudine e un figlio intelligentissimo e fragile, un giovane astronomo amante delle vertiginose volte celesti e incapace di sopportare le durezze del mondo, le delusioni e la sofferenza che sembrano celarsi dietro ogni cosa, ad una ragazza amata troppo, per esempio… Ma questa è anche la storia di un amore materno che si spinge fino al limite del possibile, e trova il coraggio di travalicarlo. Un testo colmo di poesia, per ricordarci che ogni essere umano custodisce una storia degna di essere ascoltata.

——

Diario di bordo dalle prove de Il delirio del particolare: Maria Paiato e Carlo Valli

⏰ video disponibili a partire dalle ore 18 del 20 e 23 novembre e sempre online in seguito

🌐 visibili gratuitamente e senza obblighi di registrazione dal sito www.centroteatralebresciano.it, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Teatrale Bresciano

Il progetto dedicato a seguire la sviluppo e l’allestimento dello spettacolo di produzione CTB Il delirio del particolare – di Vitaliano Trevisan, regia di Giorgio Sangati, con Maria Paiato, Carlo Valli e Alessandro Mor – cui si sta lavorando in queste settimane al Teatro Sociale permetterà al pubblico di ascoltare le voci di attori, registi, drammaturghi, scenografi, costumisti, compositori intervallate dalle immagini delle prove, del montaggio delle scene, dal multiforme lavoro creativo che si svolge dietro le quinte.

E dopo aver ascoltato la voce del regista, la parola andrà domani, 20 novembre, alla straordinaria Maria Paiato e lunedì 23 novembre a Carlo Valli.

——

10 poeti per resistere/10 attori che resistono: Ludovica Modugno presenta Mariangela Gualtieri

⏰ video disponibili a partire dalle ore 18 del 25 novembre e sempre online in seguito

🌐 visibili gratuitamente e senza obblighi di registrazione dal sito www.centroteatralebresciano.it, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Teatrale Bresciano

Con 10 poeti per resistere / 10 attori che resistono il CTB ha chiesto a 10 grandi protagonisti della scena italiana legati da uno speciale sodalizio artistico e produttivo con lo stabile bresciano di adottare un poeta e una sua poesia, di raccontare il perché di questa scelta in questo preciso momento storico e sociale, e quindi recitare il testo o i testi selezionati.

Un’opportunità per emozionarsi e riflettere non soltanto sulle parole dei più grandi poeti, ma anche per dare voce all’attore e alla sua scelta, e riflettere insieme – artisti e spettatori – sull’importanza del teatro e del suo valore sociale e culturale.

Dopo il bellissimo appuntamento con protagonista Lella Costa, dedicato a Elsa Morante, mercoledì 25 novembre sarà la volta di Ludovica Modugno che racconterà Mariangela Gualtieri.