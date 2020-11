In diretta su facebook o youtube: Nicola Zambelli e il Carmine in lockdown

(red.) What makes us weaker, makes us closer [Ciò che ci rende più fragili ci rende più vicini]

Nicola Zambelli Venerdì 6 – Domenica 29 novembre 2020. Inaugurazione – Diretta Facebook e Youtube. Giovedì 5 novembre, ore 19.00.

L’associazione Carme, giovedì, inaugura la mostra del regista e fotografo Nicola Zambelli. Purtroppo l’apertura sarà soltanto virtuale, a causa delle restrizioni del covid. “Non avremmo mai voluto dover scrivere questo secondo comunicato stampa”, spiegano gli organizzatori in una nota. “Il decreto che prevedeva la chiusura dei centri culturali – insieme a cinema e teatri – ci ha sorpresi mentre stavamo definendo gli ultimi dettagli della mostra What makes us weaker makes us closer [Ciò che ci rende più fragili ci rende più vicini].

Una mostra che riteniamo importante non solo per la forma e il messaggio che veicola, ma anche perché testimonianza forte e preziosa di ciò che è avvenuto nel nostro quartiere e nella nostra città durante il primo lockdown. Ma non possiamo mostrarvela. O meglio, non possiamo mostrarvela come avremmo voluto. Quando abbiamo appreso della imminente chiusura, ci si sono aperte due strade: fare o non fare la mostra.

Arnold Hauser, che nel saggio Storia sociale dell’arte scrive ‘ci sono due motivi distinti, da cui derivano opere d’arte: alcune vengono create semplicemente per esistere, altre per essere vedute’. Egli -si legge nel comunicato stampa- si riferisce alle pitture paleolitiche, realizzate nella parte più inaccessibile delle grotte, poiché prive di intenzione decorativa ma cariche del potere di influire sulla realtà. “Ecco, noi abbiamo deciso di credere ancora nel potere magico delle immagini – video e fotografiche – che Nicola Zambelli ci propone. Poiché questo non svanisce, sebbene dipinte sul fondo di una grotta il cui accesso è bloccato da una frana. Esse continuano a comunicare e ad agire. Vogliamo trasformare questo posto in una grotta di resistenza dove le immagini e le testimonianze di chi si è speso per gli altri continuino a risuonare e divengano un “monumento” fragile e parlante dedicato a chi, durante un periodo così difficile, si è scrollato di dosso la polvere dagli abiti e ha deciso di iniziare ad aiutare gli altri”.