“Essere umani”: Filosofi lungo l’Oglio piace sempre più

(red.) Grande successo per la XV edizione del festival Filosofi lungo l’Oglio che ha proposto un tema quanto mai attuale e denso di significato, anche alla luce della pandemia in corso: “Essere umani”. Quella 2020 è stata un’edizione di resistenza portata avanti con impegno, dopo lo slittamento imposto a giugno dal Covid, in un anno segnato dalla pandemia che, proprio in Lombardia, ha registrato un bilancio pesantissimo in termini di vite umane.

Il festival, diretto dalla filosofa Francesca Nodari, non si è mai fermato e si è svolto, nella sua consueta veste itinerante, dal 21 settembre al 30 ottobre 2020, in presenza, registrando il tutto esaurito con solo 4 appuntamenti completamente in streaming. 23 i comuni coinvolti nelle provincie di Brescia, Bergamo Cremona.

A declinare il concetto di “Essere umani” ben 26 studiosi e pensatori contemporanei tra i più illustri a livello italiano e internazionale, che si sono confrontati in un lungo e proficuo ciclo di incontri, aprendo anche allo streaming le proprie riflessioni. Tra i tantissimi ospiti che si sono susseguiti: Umberto Curi, Enzo Bianchi, Umberto Galimberti, Stefano Zamagni, Marco Ermentini, Marco Vannini, Duccio Demetrio, Anna Foa, Francesca Nodari, Francesco Miano, Haim Baharier, Chiara Saraceno, Abraham Yehoshua, il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Roberta De Monticelli, Massimiliano Valerii, Nicla Vassallo, Luisella Battaglia, Luigi Croce, Adalberto Mainardi, Massimo Cacciari, Silvia Vegetti Finzi e Maria Rita Parsi, che ha chiuso il festival.

Molto apprezzati anche gli eventi collaterali realizzati in stretta sinergia con le principali istituzioni del terzo settore. Tra queste l’associazione Rete di Dafne e il progetto dal titolo Donne – ricordiamoci di ricordarle e la mostra fotografica The consequences, le ONG bresciane MMI, SVI e SCAIP con il progetto dal titolo: Il covo dell’umanità. Viaggio tra pregiudizi e realtà, e ancora IRCCS-Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli in collaborazione con il Fondo “Il sasso nello stagno” della Fondazione Sipec e l’incontro PERSONE , il Centro Bresciano Down con il progetto innovativo chiamato #noisiamoilviaggio e il gruppo musicale, “I Fuori di Pista. E ancora l’Associazione FilosofiaCoiBambini con un progetto rivolto ai più piccoli con l’obiettivo di sollecitare e stimolare la loro immaginazione. In ultimo la cooperativa Kemay con il progetto sui migranti OKA. È in gioco la vita.

Progetti e associazioni unite dallo sforzo di sensibilizzare l’opinione pubblica su temi cruciali quali: integrazione, abbattimento delle disuguaglianze, contrasto della violenza di genere e perpetrata in ogni sua forma, disabilità e marginalità da rimettere al centro.

Sale, piazze, chiese, hanno registrato, durante tutto il festival, la presenza di un pubblico numeroso e attento, sold out per gli appuntamenti in presenza, previa prenotazione, spesso con liste d’attesa e nel rispetto delle misure anti-Covid. Grande seguito anche in streaming sia nel corso del festival sia quando è stato possibile proseguire gli incontro soltanto da remoto.