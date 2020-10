Matteo Saudino parla di filosofia giovedì a Roncadelle

(red.) Un appuntamento con Matteo Saudino viene proposto giovedì sera a Roncadelle da “Un libro, per piacere!”, la rassegna spettacolare del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano.

L’incontro introdotto da Paolo Festa, si tiene al Teatro Aurora in via Roma 7 a Roncadelle, giovedì 22 alle ore 20,30 (gli organizzatori garantiscono che entro le 22,20 al massimo l’evento sarà concluso). L’appuntamento è gratuito e organizzato nel rispetto di tutte le norme di sicurezza per la prevenzione del contagio da covid-19. È necessario prenotare telefonando alla biblioteca di Roncadelle 0302589631 o inviando una mail a biblioteca@comune.roncadelle.bs.it

Da vent’anni professore di Filosofia e Storia presso i licei torinesi, Saudino è l’autore di BarbaSophia, il canale YouTube di lezioni di Filosofia e Storia più grande d’Italia.