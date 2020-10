“Non parlatemi di New Age”: Omassi spiega le ‘Relazioni fondamentali’

(red.) Dopo aver presentato il libro di Sergio Omassi, “Manuale per relazioni fondamentali“, la nostra redazione ha scelto di fare due chiacchiere con l’autore, per meglio comprendere tematiche e argomenti sempre più comuni che, però, troppo spesso, vengono trattati in maniera superficiale o da “professionisti” non all’altezza di temi così delicati.



D.: In un mondo in cui fioccano life coach, formatori, counselor, mentori di vario tipo, guru improvvisati e compagnia bella, cosa la distingue dagli altri?

R.: È una di quelle domande alla quale dovrebbe rispondere un mio allievo, oppure qualcuno che è stato nel mio studio per sessioni di life-coaching.

D.: Ok, ma ci provi lo stesso…

R.: La prima cosa che mi preme sottolineare è che sono clamorosamente contro tendenza, rispetto alla deriva formativa che abbiamo importato anni fa dagli Stati Uniti, e che continua a imperversare nei corsi sulla comunicazione che mi capita di vedere in giro, nei quali i focus quasi sempre sono autoaffermazione, autoefficacia, diventare leader di se stessi, motivazione, camminate su carboni ardenti e tutta una serie di stimoli che, a mio avviso, accrescono il già dilagante solipsismo che attanaglia la nostra società da quasi vent’anni in maniera esponenziale, rendendoci sempre più dei “sé sparsi” in cerca di riconoscimento.

D.: Lei invece come si muove?

R.: L’approccio che amo parte dalla natura dell’essere umano e spinge a sfruttare ciò di cui la natura ci ha dotato, soprattutto sul piano cerebrale: sistema limbico, neuroni specchio, oscillatori neurali… una struttura che solamente noi abbiamo e che è preposta a entrare in relazione con l’altro, a cercare quella che in Psicologia si chiama Risonanza Limbica, ovvero una meravigliosa dimensione che si innesca sul DUE, su me e l’altro, alla quale le donne sono naturalmente predisposte dalla notte dei tempi, quando il maschio è fermo all’UNO, tranne rari casi.



D.: Non me ne voglia, ma ricorda molto i principi della New Age…

R.: Le dico una cosa molto sinceramente: la NEW AGE mi provoca l’orticaria. Come molte tendenze o metodologie importate dagli States, noi italiani siamo riusciti a travisarne i concetti e – so di essere impopolare affermando queste cose – nel caso della New Age, che professa un nuovo approccio di indagine sull’essere umano, più olistico e spirituale che non scientifico, il risultato è stato un movimento di predicatori e pseudo-guru che professa – a pagamento – il volemmosebbene; spesso si cambia il nome da Mario Rossi a Mario Shwami Shanti Rossi, a fronte di rimanere spessissimo in un’incoerenza mostruosa nella vita di tutti i giorni. Quanti di questi pseudo-guru ho visto professare il bene universale e spingere seguaci ad abbracciare gli alberi – sempre a pagamento – quando loro per primi in famiglia si comportavano da mentecatti con mogli o figli?

D.: Effettivamente di guru con nomi orientali ce ne sono davvero parecchi…E il volemmosebbene a volte è stonato…

R.: Nulla di tutto questo mi riguarda. Non accompagno nessuno a essere amorevole a ogni costo con tutti, né a porgere l’altra guancia, né a essere gentile, a prescindere, anche con chi non lo merita. Al contrario cerco di aprire gli occhi proprio a quelle persone che non sono in grado di dire quei sacrosanti NO così importanti in certi ambiti della vita o con certe persone che mettono soggezione. Il principio fondamentale di ciò che cerco di portare è quello del SANO EGOISMO: muoversi e comunicare in modo da avere meno problemi possibili! Se attuo una metodologia virtuosa che mi permette di vivere relazioni felici, essendo la relazione stessa innescata sul DUE, anche l’altro vivrà una ricaduta positiva grazie ai miei atteggiamenti e… si vince in due!

Al contrario, e lo constato ogni giorno, vedo persone imprigionate in relazioni tristi se non addirittura massacranti, perché entrambi si ostinano a non voler cambiare alcunché nella propria modalità, in un’ottica paradossale che è quella di vedere sempre e solo nell’altro l’errore o il dolo, con il risultato di attuare continuamente sabotaggi relazionali e stare malissimo entrambi. Trovo questa cosa di una stupidità disarmante e mi ricorda moltissimo quel mulo che incontra un grosso tronco sul sentiero e muore continuando a dare capocciate all’ostacolo, nella convinzione che si sposti.



D.: Qual è la base, quali sono secondo lei le fondamenta per instaurare relazioni felici, come le chiama lei?

R.: Probabilmente dovrà spararmi a un certo punto per farmi smettere di rispondere a una domanda così importante. Mi piace la metafora delle fondamenta, perché mi permette di spaziare su più di un aspetto. Innanzitutto, una certa predisposizione all’intelligenza emotiva, della quale non parlo ora per evitarmi di vederla invecchiare davanti ai miei occhi, ma invito tutti a leggere il libro INTELLIGENZA EMOTIVA di Daniel Goleman. Il secondo ingrediente è sicuramente l’autentica curiosità verso il mondo dell’altro, che mi agevola un ascolto in presenza quando parla e mi spinge a incalzarlo per avere altri dati interessanti. Il terzo è l’umiltà, quella che mi permette di pensare che forse non ho io tutte le ragioni e che probabilmente il mondo visto con i suoi occhi e dal suo punto di vista è differente da quello che vedo io. Il quarto è la capacità di leggere il linguaggio del corpo del mio interlocutore, per cogliere indizi in tempo reale sulla sua temperatura emotiva e quindi calibrare i miei comportamenti e la mia comunicazione in maniera sartoriale, per farlo sentire il più possibile a suo agio. Credo che già questi quattro elementi siano un buonissimo inizio, ma non finisce qui ovviamente.

D.: Ma quando parla di calibrare la propria comunicazione in modo che diventi sartoriale… non è manipolazione?

R.: La ringrazio per questa domanda, perché è un aspetto importante di cui parlo anche nel libro. La mia risposa è: Sì! È a tutti gli effetti una manipolazione, come lo è, a mio avviso, qualsiasi tentativo di comunicare qualcosa. Se prendiamo due bambini della scuola dell’infanzia e li osserviamo parlare tra loro organizzandosi per un gioco, ci accorgeremo che anche due creature pure come loro tendono a una manipolazione del rispettivo interlocutore. Da che mondo e mondo l’essere umano, quando comunica, ci mette anche un pizzico di manipolazione, spesso inconsapevolmente. Nonostante la parola manipolazione porti con sé un’aura di negatività, poiché nell’accezione comune le diamo un significato oscuro e la utilizziamo per descrivere pratiche non etiche, esiste, a ben vedere, anche una manipolazione positiva, pienamente etica. Parlo, per esempio, del riuscire a far cambiare un’idea balzana a nostro figlio adolescente, evitando a lui di farsi del male e a noi inutili preoccupazioni; parlo del medico che riesce a “manipolare”, con le sue parole, un paziente che non vuole seguire una terapia scomoda o dolorosa; parlo di un insegnante che, grazie al suo saper coinvolgere l’allievo, riesce a farlo studiare volentieri… In tutti i questi casi, saper utilizzare una metodologia manipolativa che porti l’interlocutore a un buon risultato e noi a essere soddisfatti per avercelo portato, è un lato virtuoso della comunicazione perché non farlo?



D.: Un’ultima domanda: a chi consiglia di leggere il suo libro?

R.: Il mio Manuale per Relazioni Fondamentali è un libro su cui ho una sola certezza: non può far male! Posso dire, però, che l’addetto ai lavori, come uno psicoterapeuta, uno psicologo, un coach o un counselor professionista, probabilmente si imbatterebbero in concetti già acquisiti in precedenza, grazie al loro percorso di studi. Per contro, chiunque abbia il desiderio di gettare le basi per migliorare le relazioni fondamentali che già sta vivendo o per iniziarne di nuove in maniera sana e felice, può trovare alcuni spunti interessanti in questo libro e spero vivamente che ne trovi.

