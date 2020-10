Curare le “Relazioni Fondamentali”: le spiega Sergio Omassi

(red.) Cosa si intende per Relazioni Fondamentali? Sergio Omassi, formatore e Life Coach bresciano, ce lo spiega nel suo saggio di recente uscita con la casa editrice Edibom: Manuale per Relazioni Fondamentali.

Un percorso in cui l’autore prende per mano chi desidera migliorare le proprie relazioni con le persone con le quali passa la maggior parte del tempo e delle giornate, poiché è la qualità di queste relazioni, da Omassi chiamate appunto “fondamentali”, che scandisce la qualità della nostra vita. In quest’ottica, non sono fondamentali solamente i nostri affetti, le persone della nostra famiglia, ma anche coloro con i quali lavoriamo gomito a gomito durante la settimana: i nostri colleghi, i nostri clienti, i superiori, i subordinati.

Vivere dinamiche relazionali con un collega o una collega che lavora accanto a noi ogni giorno della settimana, per fare un esempio banale ma forse comune, ci fa arrivare a sera esausti e ci toglie la passione con la quale alcuni di noi, invece, riescono a svegliarsi la mattina e ad affrontare le ore di lavoro felicemente.

L’autore distilla tutto il meglio che ha imparato in tutti gli anni di studio, grazie a letture e aggiornamenti continui, per relazionarsi in maniera fluida con l’altro, in un’ottica di gioco a somma diversa da zero, in cui si vince entrambi.

Un testo utile, fruibile e colloquiale anche durante le argomentazioni più profonde, adatto a chiunque si voglia avvicinare alle più etiche metodologie di comunicazione interpersonale, lungi da stereotipi beceri che spingono al “potere sugli altri” e alla mera autoaffermazione.

Per acquistare E-book o cartaceo: https://www.amazon.it/Manuale-relazioni-fondamentali-Sergio-Omassi/dp/8864720227