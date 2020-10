Nel Grand Tour di Abbonamento Musei una tappa bresciana

(red.) Abbonamento Musei rinnova il programma Grand Tour con 20 nuovi appuntamenti autunnali in Lombardia e Valle d’Aosta. Itinerari in bus, passeggiate e visite tematiche offrono nuove occasioni per conoscere il patrimonio culturale del territorio lombardo approfondendo tre speciali fili conduttori: le Case Museo, i talenti delle donne e Raffaello. Tra i prossimi appuntamenti, anche una data a Brescia:

sabato 7 novembre 2020: parte del filone dedicato al grande pittore urbinate, Raffaello. l’invenzione del divino pittore offre un’occasione per visitare la mostra dedicata a Raffaello e alla costruzione del suo mito allestita nelle sale del Museo di Santa Giulia. Nel pomeriggio, alla Pinacoteca Tosio Martinengo, si potranno ammirare due capolavori giovanili del maestro di Urbino: l’Angelo e il Cristo Redentore Benedicente.

Grand Tour è una delle iniziative di Abbonamento Musei, una community di oltre 30000 persone, 1 milione di visite nel 2019, il desiderio di esplorare e di riappropriarsi del territorio, la voglia di conoscere la bellezza di Brescia e della sua provincia.

Tra le oltre 420 istituzioni di Abbonamento Musei, tessera all you can visit che riunisce una comunità di meraviglia in Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, tanti musei a Brescia – il parco archeologico Brixia, i Musei del Castello e il Museo Giovanni Primarta – e nella sua provincia: Museo Archeologico nazionale e il Parco archeologico a Cividate Camuno; il Castello Bonoris, il Museo Bergomi e il Museo Lechi a Montichiari; il MAVS di Gavardo, il Museo della Guerra Bianca a Temù e il Parco archeologico del santuario di Minerva a Breno.

Abbonamento Musei è anche un osservatorio, uno strumento di raccolta dati, di definizione di buone pratiche, una rete tra musei, un servizio per i cittadini e i turisti. https://lombardia.abbonamentomusei.it/Grand-Tour