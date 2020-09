Castel Goffredo, il Mast inaugura l’autunno 2020

(red.) Il MAST Castel Goffredo – museo della Città, inaugura l’autunno 2020 con 14 nuove proposte tra archeologia, arte, storia, società, creatività e cucina. Grazie ad un’esperienza ormai consolidata nell’organizzazione di percorsi di conoscenza indirizzati al “saper fare” e “saper comunicare”, gli incontri sono rivolti ad adulti, famiglie e ragazzi e ragazze, con la consapevolezza di proseguire nella propria missione, volta a garantire un’offerta culturale di qualità, al servizio di un pubblico curioso e appassionato senza tralasciare quello più esigente.

I corsi in programma per il periodo Autunno 2020 – Primavera 2021, avranno inizio il prossimo 7 ottobre e termineranno l’8 maggio, offrendo, a seconda dell’argomento, l’opportunità di seguire uno, due, tre e quattro incontri serali o pomeridiani.

Gli incontri si terranno presso la sede del museo in via A. Botturi 3 a Castel Goffredo previa iscrizione con tesseramento obbligatorio all’associazione onlus Gruppo San Luca (€ 20).

Info e prenotazioni

Tel. 0376 771006 da mercoledì a domenica (10-12.30 e 15-18); 339 6181930 (Rosangela Bonesi); info@mastcastelgoffredo.it; www.mastcastelgoffredo.it/attivita/corsi/

I CORSI IN DETTAGLIO

OTTOBRE 2020

Mercoledì 7, 14, 21 ottobre| ore 20.30 – 22.00

Sabato 24 | 16.00 visita guidata a Corte Molinello di Casaloldo

Castel Goffredo e Casaloldo: una storia (fuori dal) comune

Gian Agazzi, studioso e divulgatore di storia locale

Cinzia, Olimpia e Gridonia Gonzaga: figlie di un assassino, nipoti di un Santo, in fuga da Castel Goffredo al Molinello

Il Tartaro: storie di campi e mulini, confini e battaglie, contadini e calzettai, vite e morti

Dal Fabrezza al Rio Negro. Quando a partire eravamo noi

Costo: € 35

NOVEMBRE 2020

Mercoledì 4, 11, 18, 25 novembre| ore 20.30 – 22.00

La futura carta archeologica di Castel Goffredo dalla preistoria all’età moderna

Cos’è una carta archeologica. Preistoria e protostorica, Leonardo Lamanna (Soprintendenza di Mantova)

L’età romana, Alberto Crosato (conservatore archeologico museo MAST)

L’Alto Medioevo, Chiara Marastoni (Soprintendenza di Mantova)

Il Basso Medioevo e l’età moderna, Simone Sestito (Soprintendenza di Mantova)

Costo: € 35

Sabato 21 e 28 novembre e 5 dicembre | ore 15.30 – 18.00

Carte sospese per decorare il Natale

Giulia Bocchi, artista e creativa

Tre incontri per imparare a realizzare leggerissimi addobbi natalizi “a nido d’ape” e “a diamante” con spartiti musicali e carte decorate.

Costo: € 25

DICEMBRE 2020

Sabato 12 dicembre | ore 15.30 – 17.30

Cosa preparo a Santa Lucia?

Armanda Raimondi, food creative

Incontro rivolto a bambini/e dai 4 agli 8 anni accompagnati da un genitore per preparare insieme dolci delizie per la santa e il suo asinello. Ciascuno potrà portare a casa i dolcetti preparati, ma soprattutto la ricetta.

Costo: € 10 (1 bambino + 1 adulto; € 5 per ogni bambino in più)

Sabato 19 dicembre| ore 15.30 – 17.30

Alberelli di natale

Armanda Raimondi, food creative

Incontro rivolto a bambini/e dai 4 agli 8 anni accompagnati da un genitore per creare insieme golosi alberelli di Natale da gustare e regalare. Ciascuno potrà portare a casa la propria prelibatezza, ma soprattutto la ricetta.

Costo: € 10 (1 bambino + 1 adulto; € 5 per ogni bambino in più)

GENNAIO 2021

Sabato 9, 16, 23 gennaio| ore 16.00 – 17.30

La magia delle erbe. Streghe, mito e folclore

Fabio Bortesi (Il Tarassaco)

Maghe medichesse e streghe. La figura femminile nel mondo della cura

Le erbe delle streghe (piante magiche, piante sacre, piante rituali)

Piante commestibili, Piante curative: folclore, miti botanici, vecchi detti, cucina ed erboristeria

Costo: € 25

Mercoledì 13, 20, 27 gennaio e 3 febbraio | ore 20.30 – 22.00

Storia sociale dei colori

Barbara D’Attoma, storica dell’arte e della moda

Perché fino al XIX il colore dei maschi era il rosa e quello delle femmine l’azzurro? E perché il giallo è il colore della stella di David e della veste di Giuda? Viaggio nel caleidoscopico mondo dei colori nella Moda e nella Storia dell’Arte.

Costo: € 35

FEBBRAIO 2021

Venerdì 5, 12, 19, 26 febbraio | ore 16.00 – 18.00

AttentaMente. Impariamo a studiare! Corso rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado

Ilaria Fanelli, docente di matematica

Quando, quanto e dove studiare? Saper gestire il tempo. Costruiamo insieme un programma di studio

Fare e memorizzare una mappa concettuale. Mnemotecnica

Come affrontare al meglio le interrogazioni

Costo: € 35

MARZO 2021

Mercoledì 3, 10, 17, 24 marzo |ore 20.30 – 22.00

Dai fasti al Bacio

Giuseppe Fusari, storico dell’arte

Quattro incontri dedicati alla bellezza nell’arte nel Romanticismo, lungo un percorso che ci condurrà dai Fasti di Napoleone di Andrea Appiani fino al Bacio e alla pittura storico-risorgimentale di Francesco Hayez.

Costo: € 35

Sabato 6, 13, 20 marzo | ore 16.00 – 17.30

Peccati di gola in salsa giapponese

Akiko Kimura, cuoca a domicilio

Il corso prevede la preparazione di piatti della cucina giapponese, da pregustare con gli occhi e assaporare con la bocca

Onigiri e Onigirazu con riso bianco

Zuppa di Miso preparata con brodo di Dashi

Sushi: Maki e Uramaki

Costo: € 25

APRILE 2021

Sabato 10, 17, 24 aprile | ore 16.00 – 18.00

Corso di cucito di sopravvivenza

Monica Raschi, stilista di moda e sarta su misura

Il corso insegnerà a cavarsela in ogni occasione con ago, filo e un paio di forbici! Con poche e pratiche informazioni, eseguire un orlo, cambiare la cerniera a gonne, pantaloni e jeans e riattaccare un bottone, non avranno più segreti.

Costo: € 25

Mercoledì 7 e giovedì 8 aprile | ore 20.00 – 22.30

Gli ebrei a Castel Goffredo

Mauro Perani, professore ordinario di Ebraico – Università di Bologna

Gli ebrei a Castel Goffredo: dai primi banchi di prestito del Quattrocento, fino alla scomparsa del tardo Seicento. Il misterioso caso di un’ebrea mantovana convertitasi al Cristianesimo

Che cos’è la Qabbalàh? Un sapere esoterico ricevuto da Dio

Costo: € 20

MAGGIO 2021

Mercoledì 5, 12, 19, 26 maggio| ore 20.30 – 22.00

Essere giornalista oggi: come informare, come incuriosire

Giulio Rezzola, giornalista professionista specializzato in Turismo e Cultura

La storia del giornalismo in Italia e la sua evoluzione nell’era digitale. Il ruolo e il linguaggio degli uffici stampa per diffondere notizie e eventi culturali. A tu per tu con Giulio Rezzola, giornalista con pluriennale esperienza in quotidiani, televisioni locali, riviste di settore, uffici stampa in Fiere e Pubblica Amministrazione.

Costo: € 35

Sabato 8 maggio | ore 15.30 – 17.30

Buona Festa della mamma!

Armanda Raimondi, food creative

Incontro rivolto a bambini/e dai 4 agli 8 anni accompagnati da un genitore per preparare insieme un quadretto di pasta frolla o cioccolato con tanti fiori e tutto, proprio tutto, da mangiare

Costo: € 10 (1 bambino + 1 adulto; € 5 per ogni bambino in più)