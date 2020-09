Aab, sabato live painting di Francesco Levi

(red.) Sabato 26 settembre alle ore 17, all’interno della mostra “Rigenerazioni” organizzata dall’Aab, Associazione artisti bresciani, nella sede di piazza Bruno Boni a Brescia l’artista Francesco Levi terrà un intervento di live painting (con diretta Instagram) a completamento della sua installazione intitolata “Chiedi alla polvere”.

Francesco Levi interverrà sulla vetrata che fa da sfondo al suo lavoro.

Spiega l’artista: «Un grande vetro fondale trasparente dei miei legami familiari. Che sono come il vetro. Non li vedo. Uomini in fiamme, donne divise, uomini baratro e domatori di piume popoleranno questo vetro generazionale lasciando invisibile ciò che già lo era».

«Il live painting “chiedi alla polvere “ conclude l’installazione di fotografie disegnate e manomesse già installate in occasione dell’inaugurazione della mostra amplificandone le voci. Il disegno – afferma l’autore – si comporrà di personaggi inesistenti, di fatti mai accaduti e di parole che non significano niente. Disegnare non genera nulla. Chiedi alla polvere».