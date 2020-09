Desenzano e Sirmione: appuntamenti straordinari nel fine settimana

(red) Sabato 26 e domenica 27 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Per l’edizione 2020 il tema scelto è “Imparare per la vita”, prendendo spunto da quello proposto dal Consiglio d’Europa “Heritage and Education –Learning for Life”, per richiamare i benefici che derivano dalla esperienza culturale e dalla trasmissione delle conoscenze nella moderna società.

La Direzione regionale Musei Lombardia aderisce all’iniziativa con un ricco calendario di appuntamenti: visite guidate, incontri, presentazioni, aperture straordinarie saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura della Lombardia. Inoltre, sabato sera sono previste aperture straordinari eserali con ingresso al costo simbolico di 1 euro.

Queste le iniziative in programma per i Musei del Garda.



GROTTE DI CATULLO E MUSEO ARCHEOLOGICO DI SIRMIONE

26 settembre 2020. Ore 15.30 –17.00 Presentazione del progetto “A macchia d’olio”. E’un progetto educativo partecipato, che ha coinvolto gli studenti di tre istituti del territorio, I.I.S. V. Dandolo di Lonato del Garda (BS) e il Liceo di Stato G. Bagatta e l’I.P.S.E.O.A. C. De Medici Desenzano del Garda (BS).

Oggetto del progetto è l’oliveto storico delle Grotte di Catullo, patrimonio spesso trascurato dai visitatori pur essendo parte integrante del sito archeologico e potenziale risorsa educativa.

La giornata sarà l’occasione per gli studenti per presentare e restituire il lavoro svolto in sinergiae per portare al pubblico un aggiornamento sulle potenzialità educative del patrimonio culturale territoriale meno conosciuto.

Attività gratuita, previo acquisto del biglietto d’ingresso ordinario. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail drm-lom.didattica@beniculturali.it.

27 settembre 2020. Ore 10.00 –12.00 Passeggiata nell’oliveto. L’agronomo Nicola Castoldi farà conoscere al pubblico l’oliveto storico delle Grotte di Catullo attraverso la scoperta delle piante più significative del parco nel rigoglioso momento che precede la raccolta delle olive.

Attività gratuita, previo acquisto del biglietto d’ingresso ordinario. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail drm-lom.didattica@beniculturali.it

VILLA ROMANA E ANTIQUARIUM DI DESENZANO DEL GARDA

26 settembre. Ore 20.00–23.00 Apertura straordinaria serale. La Villa prolungherà l’orario di apertura dalle 20.00 alle 23.00 (chiusura biglietteria alle ore 22.30), con l’ingresso al museo al costo simbolico di 1 €.

27 settembre. Ore 11.00 –12.30 Visita guidata. La villa e il suo patrimonio. Un archeologo riporterà il pubblico agli antichi splendori della villa romana attraverso il racconto dei sontuosi mosaici e dei suggestivi affreschi che la adornavano e degli oggetti oggi conservati nell’Antiquarium.

Attività gratuita, previo acquisto del biglietto d’ingresso ordinario. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail drm-lom.villadesenzano@beniculturali.it. Ricordiamo che il 27 settembrela Villa sarà aperta con orario continuato dalle ore 10.00 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 19.10).

CASTELLO SCALIGERO DI SIRMIONE

26 settembre. Ore 19.00 –22.00 Apertura serale straordinaria. Il Castello sarà eccezionalmente aperto fino alle ore 22.00, con tre turni di visita per un massimo di 40 persone ciascuno (ore 19.15, 20.00, 20.45) eingresso al costo simbolico di 1 euro.Prenotazione obbligatoria sul sito www.midaticket.it/garda.