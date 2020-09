Coccaglio, mercoledì si parla di libri con Piero Dorfles

Un imperdibile incontro con Piero Dorfles è l’evento proposto da “Un libro, per piacere!” per la serata di mercoledì 23 a Coccaglio. Dopo la giornalista Ritanna Armeni e lo scrittore-poeta Tiziano Fratus, la rassegna del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano offre al pubblico la possibilità di incontrare una figura molto amata nel mondo dei lettori, da anni attenti ai suoi appassionati consigli letterari.

Giornalista e critico letterario, in Rai da quarant’anni, Piero Dorfles ha curato diversi programmi radiofonici e televisivi e da molti anni affianca vari conduttori nel fortunato e longevo programma “Per un pugno di libri”, la storica trasmissione di Rai3 dedicata alla lettura. Dorfles è autore di molti saggi dedicati al mondo della comunicazione, le sue più recenti pubblicazioni, per l’editore Garzanti, sono Il ritorno del dinosauro e I cento libri che rendono più ricca la nostra vita. Nel suo ultimo libro, Le palline di zucchero della Fata Turchina, pubblicato nel 2019, Dorfles indaga con passione e ironia su un capolavoro assoluto della nostra letteratura, Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi.

A dialogare con Piero Dorfles sarà aolo Festa dell’Associazione Culturale L’Impronta di Chiari. L’appuntamento è per mercoledì 23 settembre alle ore 21.00 a Coccaglio, nel cortile della rinnovata Biblioteca Comunale, in via Adelchi Negri. In caso di maltempo l’incontro sarà rinviato a data da definirsi. L’evento è gratuito ma, nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento sociale, è necessario prenotare telefonando alla Biblioteca di Coccaglio 030.7702868 o inviando una mail a biblio.coccaglio@gmail.com. Al momento della prenotazione è necessario fornire nome, cognome e numero di telefono.