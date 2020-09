Castrezzato, martedì sera Balestrini e Anzaghi sulla chick lit

Martedì 22 settembre la rassegna itinerante “Un libro, per piacere!”, letture spettacolari e incontri con l’autore organizzati dal Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, farà tappa a Castrezzato, con una serata al femminile: Giada Balestrini e Alessandra Anzaghi (DelleAli Teatro) presenteranno Chick Lit: La stagione dell’amore.

Il genere letterario “chick lit” (abbreviazione da chicken literature, ovvero “letteratura per pollastrelle”…) verrà ripercorso dalle due attrici con humor e tenerezza, offrendo al pubblico una sequenza di spaccati sull’universo femminile. Episodi colorati da un’ironia struggente ma altresì graffiante, e percorsi dalla sottile poesia del quotidiano. Una spumeggiante satira delle moderne relazioni ma anche un momento per sorridere, donne e uomini, di quel sentimento che, decisamente, non ha età.

Con la rassegna “Un libro, per piacere!” il Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano sta offrendo al pubblico dei momenti speciali: serate che, nell’attesa e nella speranza di un ritorno alla normalità, sono occasioni preziose. L’appuntamento con “Chick Lit. La stagione dell’amore” è per martedì 22 alle ore 21.00, a Castrezzato, nel Cortile di via Gatti, Via Gatti 18. In caso di maltempo sarà rinviato a data da definirsi.

L’evento è gratuito ma, nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento sociale, è necessario prenotare telefonando alla Biblioteca di Castrezzato 030.7146579 (fino alle 12:00 del 19 settembre) o inviando una mail a biblioteca@comunecastrezzato.it. Al momento della prenotazione è necessario fornire nome, cognome e numero di telefono.