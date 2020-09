“Fuori CoolTour”: nei comuni di Cologne ed Erbusco

(red.) Per questo strano 2020 CoolTour, la rassegna che da 10 anni viene organizzata nel comune di Rovato dall’Associazione Liberi Libri, diventa “Fuori CoolTour” ed “emigra” nei comuni di Cologne ed Erbusco.

Il 2020 sarebbe stato l’anno dei festeggiamenti e di un’edizione prolungata del festival, proprio in occasione del suo decimo anniversario; tuttavia, l’attuale situazione ha inevitabilmente portato ad un ridimensionamento dell’iniziativa che si svolgerà non più in una settimana ma in due giorni, e che viene quindi rinominata “Fuori CoolTour”, nell’attesa di dare vita ad un’edizione già pronta nel cassetto.

Seconda novità di quest’anno riguarda i luoghi nei quali gli eventi si svolgeranno. Già da tempo Liberi Libri stava lavorando per portare il proprio operato in altri paesi della Franciacorta, formula già inaugurata con CoolTour 2018, dedicato al Monte Orfano. “Purtroppo, a seguito dello smantellamento forzoso da parte dell’amministrazione rovatese di un’installazione precedentemente autorizzata, e al venir meno del supporto dell’amministrazione stessa, non è stato possibile estendere il nostro Fuori CoolTour anche al comune di Rovato.

Ampliare il nostro raggio d’azione è stato uno splendido modo di conoscere ed apprezzare nuove realtà ed associazioni attive sul territorio, nella speranza di poter tornare presto ad includere anche, ma non solo, Rovato tra i paesi in cui poter portare i nostri eventi”.

Di seguito quindi il programma:

QUATTRO SCATTI IN FRANCIACORTA

Sabato 26 settembre

Erbusco, Piazzale di Villa Lechi

dalle ore 14.00

Mini tour con visita guidata in Erbusco per scoprire e riscoprire il suo territorio, ammirandone gli scorci più suggestivi e gli edifici più significativi.

In collaborazione con l’Associazione Fotografica “Oltre lo sguardo” verranno dati suggerimenti e spunti interessanti per realizzare scatti originali e d’effetto tramite l’uso dello smartphone. L’itinerario si articola tra il piazza dei Villa Lechi, Villa Cavalleri e la Pieve. A conclusione del tour si terrà un mostra delle fotografie scattate dai partecipanti.

CHE FOSSE IL PASSAGGIO D’ENEA?

Sabato 26 settembre

Cologne, Parco di Villa Gnecchi

Ore 18.30

Lettura in musica che, tra suggestioni e spunti di riflessione, indaga il tema del partire, del fermarsi e del ripartire.

Storie di chi non ha mai smesso di andare, di chi ricomincia ogni giorno, affidate a grandi pagine della letteratura e della canzone d’autore.

Con Alessandro Adami e Beatrice Faedi

COLOGNE CODE HUNTING GAMES

Domenica 27 settembre

Cologne

Ore 15.00

Una caccia al tesoro interattiva per le strade di Cologne nella quale le squadre si sfideranno in una corsa contro il tempo, alla ricerca dei codici che le condurranno al tesoro. Il gioco sarà condotto interamente da un Robot che sottoporrà dei quesiti di Coding.

Per partecipare basterà quindi un cellulare con fotocamera, connessione dati, QR Code Scanner e Telegram Messenger.

TUTTI GLI EVENTI SONO A PRENOTAZIONE E A NUMERO LIMITATO.