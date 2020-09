“Omaggio a Maria Callas”: torna il Festival di Sirmione

(red.) Torna l’atteso Festival Internazionale “Omaggio a Maria Callas”, giunto quest’anno alla sua XX edizione. Un anniversario importante raggiunto grazie al costante impegno dell’Amministrazione Comunale e delle numerose persone che da tempo lavorano alla realizzazione del prestigioso calendario eventi, ricco di ospiti nazionali e internazionali.

Il Festival 2020, appuntamento che da anni accompagna turisti e sirmionesi attraverso le note e le opere che hanno reso celebre la Divina e la sua inconfondibile voce in tutto il mondo, presenta un programma composto da tre appuntamenti. Una versione “ridotta” di grande valore, organizzata nonostante le evidenti difficoltà di questo complesso periodo storico.

Un ringraziamento particolare va all’impegno del professor Michele Nocera e a quello dell’instancabile direttore artistico Stefano Maffizzoni.

“Solisti e cantanti provenienti da tutto il mondo e giovani vincitori di Concorsi Internazionali vengono a portare a Sirmione il loro personale saluto al soprano più famoso della storia e malgrado le restrizioni sanitarie, le forti problematiche e drammatiche conseguenze di questo virus letale, la voce della musica si alza imperitura come simbolo di speranza ed eterna beltà” così Maffizzoni.

Ma veniamo al programma: si comincia giovedì 17 settembre alle 21 nella Chiesa di San Francesco a Colombare con il “Gran Gala Lirico” interpretato dai vincitori della III edizione del Concorso Internazionale di Canto Lirico Giulio Fregosi. In scena Angiolina Sensale, maestro concertatore, Giorgia Rotolo, soprano, Ola Rafalo, contralto, Oronzo D’Urso, tenore e Matteo Jin, baritono.

Giovedì 24 alle 21, nella chiesa di Santa Maria della Neve, andrà in scena “Il Salotto Lirico dal ‘700 al ‘900” con il soprano Daniela Stigliano e le note del pianoforte suonato a quattro mani da Laura Beltrametti e Ennio Poggi. Musiche di W. A. Mozart, G. Verdi, G. Puccini, M. Ravel

Il programma si conclude, come di consueto, martedì 8 dicembre alle 16

nella chiesa di Santa Maria Immacolata con “Arpe all’Opera” un concerto in onore della Beata Benedetta Bianchi Porro interpretato dai maestri d’arpa

Donata Mattei, Duccio Lombardi, Federica Sainaghi e Davide Burani con

musiche di A. Vivaldi, G. Verdi e G. Puccini. Questi musicisti d’eccezione si cimenteranno in vorticosi virtuosismi su delle trascrizioni di opere famose.

L’ingresso è libero, ma dato il numero di posti limitato è necessario prenotare il proprio biglietto e ritirarlo presso l’ufficio cultura del Comune. La gestione della platea sarà effettuata osservando tutte le norme di sicurezza anti-Covid19

Per informazioni e prenotazioni > 030 9909184 – www.sirmionebs.it