Mercoledì sera anteprima per la mostra su Juan Navarro Baldeweg

Mercoledì 17 settembre, inaugurazione serale con ingresso gratuito della mostra “Juan Navarro Baldeweg. Architettura, pittura, scultura. In un campo di energia e processo” fino al 5 aprile 2021 presso il Museo di Santa Giulia, a cura di Pierre-Alain Croset.

La retrospettiva è dedicata a uno degli architetti più originali del panorama contemporaneo internazionale.

L’iniziativa rientra nel programma delle celebrazioni per la restituzione alla città della Vittoria Alata, la straordinaria scultura romana che, dopo un restauro durato due anni presso l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, ritorna a novembre per essere collocata nella cella orientale del Capitolium allestita proprio su progetto dell’architetto Navarro Baldeweg.



La mostra organizzata dal Comune di Brescia e dalla Fondazione Brescia Musei, presenta modelli e disegni dei progetti più importanti, grandi tele e sculture che ripercorrono la poliedrica carriera di Navarro Baldeweg come architetto, pittore e scultore, e consentono di cogliere le interazioni e le connessioni tra le varie arti.

Opening: 17 settembre dalle ore 18 alle ore 21 (ingresso senza necessità di prenotazione con accesso contingentato in gruppi di massimo 20 persone ogni 15 minuti)

Durata: 18 settembre 2020 – 5 aprile 2021

Museo di Santa Giulia (Coro delle Monache, Basilica di S. Salvatore e Cripta)