Brescia d’estate: ultima settimana tra cinema e musei

Settimana finale di programmazione per L'Eden d'estate con chiusura in maestà domenica 6 settembre con il capolavoro di Stanley Kubrick Shining – Extended Edition nella versione americana (durata di 144'); Festival dei sapori 2020, tre appuntamenti serali con Arte e food. Incontri tra cibo e cultura; sabato 5 visita guidata alla mostra GestoZero. Istantanee 2020; al Museo di Santa Giulia e Pinacoteca fino al 30 settembre è possibile usufruire dello speciale biglietto open.

Mercoledì 2 e giovedì 3 settembre, dalle 21.00 alle 23.30, in occasione della terza edizione del Festival dei Sapori 2020, presso il Piazzale della Locomotiva in Castello, sarà riproposto il format “Arte food – Incontri tra cibo e cultura” dopo il successo della scorsa edizione in tre serate dedicate ad altrettanti chef bresciani – Alberto Gipponi del Ristorante Dina di Gussago, Alvaro Cerri del Ristorante Hotel Parco della Fonte e Greta Gemmi del Ristorante Al Resù – e ai loro piatti per una chiacchierata con gli chef in dialogo con Davide Sforzini, storico dell’arte di Fondazione Brescia Musei, e a seguire una degustazione “ad arte” tutta da scoprire (evento su prenotazione festivaldeisaporibrescia@gmail.com).

Sabato 5 settembre, ore 11.00, proseguono le speciali visite guidate alla mostra GestoZero. Istantanee 2020, un percorso coinvolgente alla scoperta delle oltre cento fotografie e opere d’arte visuale, in cui gli artisti offrono allo spettatore il loro ‘gesto zero’, il proprio ideale gesto di cura. (prenotazione obbligatoria al CUP).

La mostra, allestita al Museo di Santa Giulia fino al 20 settembre con ingresso gratuito, raccoglie e confronta i linguaggi di oltre settanta artisti di Brescia, Bergamo e Cremona, città lombarde particolarmente colpite dal Coronavirus, sul tema dell’arte come strumento di rinascita e di ripartenza dopo la tragedia.

L’ultima settimana di programmazione de L’Eden d’estate vede in programma alcuni recuperi Downton Abbey di Michael Engler (martedì 1 settembre), Dio è donna e si chiama Petrunya di Teona Strugar Mitevska (giovedì 3 settembre) e Emma. di Autumn de Wilde (sabato 5 settembre).

A questi si aggiungono nuovi titoli: mercoledì 2 settembre in cartellone un’iniezione di libertà e gioia di vivere con la spassosa commedia Gamberetti per tutti di Maxime Govare e Cédric Le Gallo e venerdì 4 settembre Alice e il sindaco di Nicolas Pariser, con il sempre straordinario Fabrice Luchini e Anaïs Demoustier (Miglior attrice ai Cesar 2020).

Domenica 6 settembre si chiude in bellezza con il cult movie del 1980 Shining – Extended Edition di Stanley Kubrick con Jack Nicholson, Shelley Duvall, e Danny Lloyd nella versione estesa americana della durata di 144 minuti. Il capolavoro che ha fatto la storia del cinema torna finalmente sul grande schermo: un’occasione unica per vedere o rivedere uno dei film più importanti di sempre. Una chiusura in grande stile, in attesa della riapertura del cinema il 10 settembre.

Fondazione Brescia Musei partner dell’Università degli Studi di Brescia. Nel primo semestre dell’anno accademico 2020/2021 prenderà il via, presso il dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia, il Corso di perfezionamento “La circolazione dell’opera d’arte: tra cultura, tutela e investimento”. Un’iniziativa per formare competenze altamente qualificate in tema di circolazione delle opere d’arte e del patrimonio culturale. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 10 settembre 2020 esclusivamente in modalità on-line.

Domenica 6 settembre, ore 13.00, continua il format dedicato ad Alleanza Cultura, con un nuovo appuntamento sui nostri canali social. Protagonista del nuovo incontro la Prof.ssa Cristina Casaschi, Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Brescia “SantaGiulia”.

Fino al 30 settembre è possibile usufruire dello speciale biglietto open: torna quante volte lo desideri al Museo, dopo la prima volta gli altri ingressi li offriamo noi! Ai primi 500 ingressi in regalo la borsa della Vittoria alata, simbolo della città ed espressione di “pura bellezza” nella trasposizione contemporanea realizzata dal prestigioso studio grafico Tassinari/Vetta. Scarica il coupon sulla pagina Facebook di Fondazione Brescia Musei.

LE INIZIATIVE AI MUSEI

Mostra GESTOZERO. ISTANTANEE 2020.

Museo di Santa Giulia

Fino al 20 settembre 2020

Ingresso gratuito

La mostra raccoglie e confronta i linguaggi di oltre settanta artisti di Brescia, Bergamo e Cremona, città lombarde particolarmente colpite dal Coronavirus, sul tema dell’arte come strumento di rinascita e di ripartenza dopo la tragedia.

Sabato 5 settembre, ore 11.00

SPECIALE VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA

La visita guidata indaga l’uomo e la sua identità di fronte alla morte e al rischio, che ci rende tutti uguali riportandoci a un grado zero. Gli artisti hanno sublimato le loro paure, emozioni, pensieri attraverso gesti concreti ed offrono allo spettatore il loro ‘gesto zero’, il loro personalissimo punto di vista, il loro ideale gesto di cura.

Le visite guidate alla mostra si terranno ogni sabato mattina alle ore 11.00

INFORMAZIONI

Costo: ingresso gratuito; 5 € cad. per contributo guida

Durata: circa 1 ora

L’appuntamento è presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia

Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com

(attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 16.00, sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle 18.00). La visita verrà attivata con un minimo di 10 partecipanti.

LASCIA UN SEGNO!

Attività gratuita allestita al piano mostra

In mostra gli artisti ci hanno raccontato le loro emozioni e pensieri e tu come ti sei sentito durante il lockdown? Raccontacelo, all’uscita della mostra troverai a disposizione delle cartoline che si riferiscono ad alcuni degli aspetti affrontati nell’esposizione: i confini di una casa, la tua testa, un punto da cui partire con un gesto. Puoi partire da qui per disegnare o scrivere qualcosa e poi appenderla per condividerla con gli altri e dare così il tuo contributo alle riflessioni suggerite dalla mostra. Le più significative verranno pubblicate sui nostri canali social.

INFORMAZIONI MODALITÀ DI ACCESSO PER VISITE GUIDATE E LABORATORI

A tutela della sicurezza dei partecipanti l’accesso è consentito a un numero massimo di 15 persone, fra adulti e bambini. La prenotazione è obbligatoria, esclusivamente per via telefonica o mail al CUP, con il ritiro del biglietto il giorno stesso dell’attività presso la biglietteria della sede museale dell’evento. In caso di numerose adesioni verrà attivato un secondo gruppo in orario da definire. Tutti i partecipanti devono indossare mascherine chirurgiche. Nella zona accoglienza e nel percorso museale sono a disposizione i dispenser con soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani.

In occasione del Festival dei Sapori 2020 presso il Piazzale della Locomotiva in Castello

ARTE E FOOD. INCONTRI TRA CIBO E CULTURA dalle 21.00 alle 23.30

Martedì 1 settembre, Chef Alberto Gipponi del Ristorante Dina di Gussago

Mercoledì 2 settembre, Chef Alvaro Cerri, Ristorante Hotel Parco della Fonte

Giovedì 3 settembre, Chef Greta Gemmi Ristorante al Resù

Il format “Arte food – Incontri tra cibo e cultura”, sarà infatti riproposto dopo il successo della scorsa edizione in tre serate (1, 2 e 3 settembre) dedicate ad altrettanti chef bresciani – Greta Gemmi, Alberto Gipponi e Alvaro Cerri – e ai loro piatti per una chiacchierata con gli chef in dialogo con Davide Sforzini, storico dell’arte di Fondazione Brescia Musei e a seguire una degustazione “ad arte”.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a due Onlus che si adoperano da molti anni per il territorio bresciano: ANT (Associazione nazionale tumori) ed Elisoccorso BravoSierra.

Informazioni e prenotazioni:

Evento su prenotazione scrivendo una mail a festivaldeisaporibrescia@gmail.com

Costo: incontro e degustazione € 10

Massimo 25 posti

Scopri Qui il programma completo

Domenica 6 settembre, ore 13.00

ALLEANZA CULTURA

Alleanza Cultura, l’innovativo patto pubblico e privato ideato da Fondazione Brescia Musei a sostegno della valorizzazione e promozione del patrimonio artistico cittadino e dei grandi eventi culturali dei prossimi anni. L’iniziativa è diventata anche un format, che prosegue sui nostri canali social, nel quale viene presentato l’originale modello di fundraising che sta diventando esempio di “best practice” a livello nazionale. Circa quaranta membri, tra istituzioni, enti e aziende, hanno aderito al progetto, nell’ottica dell’identità territoriale e della partecipazione attiva. Protagonista del nuovo appuntamento è la Prof.ssa Cristina Casaschi, Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Brescia “SantaGiulia”.

Domenica 6 settembre, ore 21.00

EVENTO SPECIALE DI CHIUSURA DE L’EDEN D’ESTATE

SHINING – EXTENDED EDITION

di Stanley Kubrick. Con Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers, Barry Nelson, Philip Stone. Horror. USA. 1980. 144’

A quarant’anni dalla sua uscita, torna il capolavoro dell’horror diretto da Stanley Kubrick nel 1980, nella versione estesa americana della durata di 144 minuti.

Considerato come uno dei più grandi film horror mai realizzati, Shining è diretto e prodotto da Kubrick, che ne ha curato anche la sceneggiatura insieme a Diane Johnson. Il film è basato sull’omonimo romanzo di Stephen King, e vede il Premio Oscar Jack Nicholson vestire i panni dell’iconico personaggio Jack Torrance. Nel cast anche Shelley Duvall, che interpreta Wendy Torrance, Scatman Crothers nel ruolo di Dick Halloran e Danny Lloyd in quello di Danny Torrance.

Prezzi: € 6 intero, € 5 ridotto

www.nuovoeden.it

Fondazione Brescia Musei partner dell’Università degli Studi di Brescia.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO

La circolazione dell’opera d’arte: tra cultura, tutela e investimento

Nel primo semestre dell’anno accademico 2020/2021 prenderà il via, presso il dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia, il corso di perfezionamento “La circolazione dell’opera d’arte: tra cultura, tutela e investimento”. Un’iniziativa per formare competenze altamente qualificate in tema di circolazione delle opere d’arte e del patrimonio culturale.

Le domande di iscrizione e i relativi allegati dovranno essere presentati entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 settembre 2020 esclusivamente in modalità on-line.

Per iscrizioni e informazioni, su calendario e lezioni del corso, consultare il link: https://bit.ly/393YG8m

Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di giurisprudenza Via San Faustino, 41 – Via delle Battaglie 58 – 25121 – infocircolarte@unibs.it

ORARI ESTIVI DI APERTURA DEI MUSEI CIVICI

Museo di Santa Giulia, Pinacoteca Tosio Martinengo, mostra GestoZero. Instantanee 2020.

Dal martedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 17.30

Sabato, domenica e festivi dalle ore 11.00 alle 18.00

L’EDEN D’ESTATE. Il cinema all’aperto in Castello!

I FILM DELLA SETTIMANA

> Martedì 1 settembre

DOWNTON ABBEY

di Michael Engler. Con Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery. Drammatico. Gran Bretagna, 2019. 122’

> Mercoledì 2 settembre

GAMBERETTI PER TUTTI

di Maxime Govare e Cédric Le Gallo. Con Nicolas Gob, Alban Lenoir, Geoffrey Couet, Michael Abiteboul, Romain Lancry. Commedia, Francia. 2019, 100’

> Giovedì 3 settembre

DIO È DONNA E SI CHIAMA PETRUNYA

di Teona Strugar Mitevska. Con Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Simeon Moni Damevski. Drammatico. Macedonia, Belgio, Slovenia, Croazia, Francia. 2019. 100’

> Venerdì 4 settembre

ALICE E IL SINDACO

di Nicolas Pariser. Con Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi, Léonie Simaga. Commedia. Francia. 2019. 103′

> Sabato 5 settembre

EMMA.

di Autumn de Wilde. Con Anya Taylor-Joy, Bill Nighy, Callum Turner. Commedia, Drammatico. USA. 2020. 124’

> Domenica 6 settembre

EVENTO SPECIALE DI CHIUSURA

SHINING – EXTENDED EDITION

di Stanley Kubrick. Con Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers, Barry Nelson, Philip Stone. Horror. USA. 1980. 144’

INFORMAZIONI

L’Eden d’estate

Data: fino al 6 settembre 2020

Orario: 21.00

Luogo: Fossa Viscontea del Castello di Brescia

Biglietti: € 6 intero, € 5 ridotto, € 8 biglietto famiglia (1 adulto e 1 bambino).

nuovoeden.it