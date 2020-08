Musei gratuiti: due settimane di successo per Brescia

(red.) Le due settimane di gratuità di Fondazione Brescia Musei, dall’11 al 23 agosto, hanno registrato un successo di pubblico con 10.249 ingressi nei tre siti (Museo di Santa Giulia, Pinacoteca Tosio Martinengo e Museo delle Armi Luigi Marzoli), inclusa la mostra GestoZero in Santa Giulia: di cui 4.847 in Santa Giulia, 2.854 in Pinacoteca e 2.548 in Castello.



Ottimi risultati anche per l’Eden d’estate, l’arena cinematografica nella fossa viscontea del Castello che ha superato la quota di più di 5.000 spettatori già intorno a ferragosto, con una media di 120 ingressi sul totale di 200 posti.