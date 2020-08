Brescia, dal 26 settembre al 4 ottobre torna Librixia in piazza Vittoria

(red.) Intanto è arrivato l’annuncio e a settembre saranno svelati anche i dettagli. In piazza Vittoria a Brescia viene confermata Librixia, la fiera del libro. L’appuntamento, presentato ieri, mercoledì 12 agosto, dal sindaco di Brescia Emilio Del Bono con l’assessore alla Cultura Laura Castelletti e il presidente della Confartigianato Ancos di Brescia Eugenio Massetti, sarà da sabato 26 settembre a domenica 4 ottobre. Verranno allestite la tensostruttura per gli incontri dal vivo con gli autori e il mercato librario con la presenza dei librai e delle case editrice cittadine.

Saranno riorganizzate le fasce orarie degli incontri, ridotte per consentire la sanificazione di tutti i luoghi. Tutti gli incontri, sempre ad ingresso gratuito, si terranno su prenotazione per velocizzare la fase di ingresso del pubblico che verrà contingentato, ma sono previste dirette streaming dei principali incontri. Al festival ci saranno esponenti di primo piano del mondo della cultura, del giornalismo e della letteratura nazionale, oltre agli editori e agli autori locali.

Un programma che proseguirà l’esperimento della commistione di generi lanciato lo scorso anno con il format “Libri &” con i i libri insieme alla musica, al teatro e all’arte. Ma quest’anno ci saranno anche momenti dedicati ai gialli, con la sezione “Brividi”, “Controcorrente” e “I Collettivi” dando spazio anche alla storia locale, al fumetto e alla musica e anche in questo caso sono previste dirette streaming per una serie di incontri. Per quanto riguarda gli ospiti, tra gli altri sono attesi Gianrico Carofiglio, Marco Malvaldi, Alessandro Robecchi, Michela Murgia, Linus, Carlo Lucarelli e Massimo Cucciari.