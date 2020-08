Musei gratis ma non solo: divertente il Ferragosto a Brescia

(red.) Da martedì 11 a domenica 23 agosto l’estate culturale bresciana si arricchisce di un’occasione irrinunciabile: l’apertura gratuita del Museo di Santa Giulia, della Pinacoteca Tosio Martinengo e la riapertura del maestoso Museo delle Armi Luigi Marzoli in Castello che ospita una delle più importanti e ricche raccolte europee di armi e armature antiche.

Ma le proposte per il periodo di ferragosto non si fermano qui!

Sabato 15 agosto, ore 11.00, proseguono le speciali visite guidate alla mostra GestoZero. Istantanee 2020, un percorso coinvolgente alla scoperta delle oltre cento fotografie e opere d’arte visuale, in cui gli artisti offrono allo spettatore il loro ‘gesto zero’, il loro ideale gesto di cura. La mostra raccoglie e confronta i linguaggi di oltre settanta artisti di Brescia, Bergamo e Cremona, città lombarde particolarmente colpite dal Coronavirus, sul tema dell’arte come strumento di rinascita e di ripartenza dopo la tragedia. (prenotazione obbligatoria al CUP).

Domenica 16 agosto ore 11.00, appuntamento nelle sale del Museo delle Armi, con visita guidata Indossare brescia: la città come boutique dell’uomo d’arme, l’affascinante percorso racconta lo sviluppo dell’armamento offensivo e difensivo dell’uomo d’arme tra Quattrocento e Settecento, alla luce dell’importante produzione bresciana.

(prenotazione obbligatoria al CUP).

Un nuovo appuntamento del programma Domeniche d’estate ad arte: domenica 16 agosto, ore 15.30, Museo di Santa Giulia, l’atteso laboratorio IMPREVEDIBILE LUNA! dedicato alle famiglie con bambini e bambine dai 6 agli 11 anni, durante l’attività i partecipanti realizzano la luna che più gli somiglia o che più li attrae con forme, tecniche e materiali diversi.

La settimana all’Eden d’estate, fino al 16 agosto propone alcuni tra i migliori film della stagione passata, che hanno raccolto grande successo di pubblico e critica: il pluripremiato Joker di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, La Belle Époque di Nicolas Bedos, Memorie di un assassino diretto da Bong Joon-ho, regista premio Oscar di Parasite, La vita invisibile di Eurídice Gusmao di Karim Aïnouz, Cattive acque di Todd Haynes, Figli di Giuseppe Bonito con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea e Il lago delle oche selvatiche di Yi’nan Diao.

L’arena estiva del Nuovo Eden continua anche a settembre: 7 nuove giornate di proiezione, infatti, si aggiungono alla programmazione de L’Eden d’estate.

Le proiezioni continuano, quindi, fino al 6 settembre con alcuni dei film annullati per maltempo, come ad esempio La ragazza d’autunno di Kantemir Balagov (lunedì 31 agosto), Downton Abbey di Michael Engler (martedì 1 settembre), Dio è donna e si chiama Petrunya di Teona Strugar Mitevska (giovedì 3 settembre) e Emma di Autumn de Wilde (sabato 5 settembre).

Gli altri titoli saranno comunicati prossimamente. Le proiezioni di settembre si svolgeranno alle ore 21.00.

Domenica 16 agosto, ore 13.00, continua con un nuovo appuntamento sui nostri canali social il format dedicato ad Alleanza Cultura, Protagonista del nuovo incontro è Giovanni Rizzardi di Fondazione Comunità Bresciana.

LE INIZIATIVE AI MUSEI

Dal 12 al 23 agosto

REGALO D’ESTATE!

Ingresso gratuito al Museo di Santa Giulia, alla Pinacoteca Tosio Martinengo, al Museo delle Armi Luigi Marzoli in Castello e alla Mostra GestoZero. Istantanee 2020.

Orari di apertura

Da martedì a venerdì, dalle ore 12:00 alle 17:30

Sabato, domenica e festivi, dalle ore 11:00 alle 18:00

Mostra GESTO ZERO. ISTANTANEE 2020.

Museo di Santa Giulia,

Fino al 20 settembre 2020

Ingresso gratuito

La mostra raccoglie e confronta i linguaggi di oltre settanta artisti di Brescia, Bergamo e Cremona, città lombarde particolarmente colpite dal Coronavirus, sul tema dell’arte come strumento di rinascita e di ripartenza dopo la tragedia.

Sabato 15 agosto, ore 11.00

SPECIALE VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA

La visita guidata indaga l’uomo e la sua identità di fronte alla morte e al rischio, che ci rende tutti uguali riportandoci a un grado zero. Gli artisti hanno sublimato le loro paure, emozioni, pensieri attraverso gesti concreti ed offrono allo spettatore il loro ‘gesto zero’, il loro personalissimo punto di vista, il loro ideale gesto di cura.

Le visite guidate alla mostra si terranno ogni sabato mattina alle ore 11.00.

INFORMAZIONI

Costo: ingresso gratuito; 5 € cad. per contributo guida

Durata: circa 1 ora

L’appuntamento è presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia

Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com

(attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 16.00, sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle 18.00). La visita verrà attivata con un minimo di 10 partecipanti.

LASCIA UN SEGNO!

Attività gratuita allestita al piano mostra

In mostra gli artisti ci hanno raccontato le loro emozioni e pensieri e tu come ti sei sentito durante il lockdown? Raccontacelo, all’uscita della mostra troverai a disposizione delle cartoline che si riferiscono ad alcuni degli aspetti affrontati nell’esposizione: i confini di una casa, la tua testa, un punto da cui partire con un gesto. Puoi partire da qui per disegnare o scrivere qualcosa e poi appenderla per condividerla con gli altri e dare così il tuo contributo alle riflessioni suggerite dalla mostra. Le più significative verranno pubblicate sui nostri canali social.

DOMENICA 16 AGOSTO ore 11.00

INDOSSARE BRESCIA: LA CITTÀ COME BOUTIQUE DELL’UOMO D’ARME

Museo delle Armi Luigi Marzoli

La visita guidata si propone di raccontare lo sviluppo dell’armamento offensivo e difensivo dell’uomo d’arme tra Quattrocento e Settecento, alla luce dell’importante produzione bresciana. Spade e armature saranno le principali protagoniste del racconto, nella loro doppio veste di oggetti d’uso e di capi d’abbigliamento, testimonianze delle mode dell’epoca.

INFORMAZIONI

Costo: Ingresso gratuito ; € 5 di contributo guida

L’appuntamento è presso la biglietteria del Museo delle Armi Luigi Marzoli/

all’Infopoint sotto l’androne di ingresso del Castello

Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com

(attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 16.00, sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle 18.00).

La visita verrà attivata con un minimo di 10 partecipanti.

Domenica 16 agosto, ore 15.30

IMPREVEDIBILE LUNA!

Museo di Santa Giulia

Laboratorio per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni

La Luna è imprevedibile: sorge a orari sempre diversi, il suo aspetto muta di continuo a volte è dorata, a volte argentata oppure rossa, può essere piena, a metà o sottile come una falce.

Nel laboratorio i partecipanti realizzano la luna che più gli somiglia o che più li attrae con forme, tecniche e materiali diversi.

INFORMAZIONI

Costo: € 6,50 adulti ; € 3,50 bambini.

L’appuntamento è presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia

Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com

(attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 16.00, sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle 18.00).

INFORMAZIONI MODALITÀ DI ACCESSO PER VISITE GUIDATE E LABORATORI

A tutela della sicurezza dei partecipanti l’accesso è consentito a un numero massimo di 15 persone, fra adulti e bambini. La prenotazione è obbligatoria, esclusivamente per via telefonica o mail al CUP, con il ritiro del biglietto il giorno stesso dell’attività presso la biglietteria della sede museale dell’evento. In caso di numerose adesioni verrà attivato un secondo gruppo in orario da definire. Tutti i partecipanti devono indossare mascherine chirurgiche. Nella zona accoglienza e nel percorso museale sono a disposizione i dispenser con soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani.

Domenica 16 agosto, ore 13.00

ALLEANZA CULTURA

Alleanza Cultura, l’innovativo patto pubblico e privato ideato da Fondazione Brescia Musei a sostegno della valorizzazione e promozione del patrimonio artistico cittadino e dei grandi eventi culturali dei prossimi anni. L’iniziativa è diventata anche un format, che prosegue sui nostri canali social, nel quale viene presentato l’originale modello di fundraising che sta diventando esempio di “best practice” a livello nazionale. Una quarantina di membri hanno aderito al progetto, tra istituzioni, enti e aziende, nell’ottica dell’identità territoriale e della partecipazione attiva. Protagonista del nuovo appuntamento è Giovanni Rizzardi di Fondazione Comunità Bresciana.

ORARI ESTIVI DI APERTURA DEI MUSEI CIVICI

Museo di Santa Giulia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Museo delle Armi Luigi Marzoli, Mostra GestoZero. Instantanee 2020.

Dal martedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 17.30

Sabato, domenica e festivi dalle ore 11.00 alle 18.00

Accesso preferibilmente su prenotazione: CUP tel. 030 2977833/34, santagiulia@bresciamusei.com e sito www.bresciamusei.com.

Le visite saranno accompagnate da un addetto museale e seguiranno un itinerario specificamente predisposto.

L’EDEN D’ESTATE. Il cinema all’aperto in Castello!

I FILM DELLA SETTIMANA

> Martedì 11 agosto

JOKER

di Todd Phillips. Con Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz. Azione, Avventura. USA. 2019. 122’

> Mercoledì 12 agosto

LA BELLE ÉPOQUE

di Nicolas Bedos. Con Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier. Commedia. Francia. 2019. 110’

> Giovedì 13 agosto

MEMORIE DI UN ASSASSINO

di Bong Joon-ho. con Song Kang-ho, Sang-kyung Kim, Roi-ha Kim, Song Jae-ho, Hie-bong Byeon, Seo-hie Ko. Poliziesco. Corea del Sud. 2003. 129’

> Venerdì 14 agosto

LA VITA INVISIBILE DI EURíDICE GUSMAO

di Karim Aïnouz. Con Carol Duarte, Júlia Stockler, Gregório Duvivier. Drammatico. Brasile. 2019. 139

> Sabato 15 agosto

CATTIVE ACQUE

di Todd Haynes. Con Mark Ruffalo, Anne Hathaway, William Jackson Harper. Drammatico. USA. 2019. 126 ‘

> Domenica 16 agosto

FIGLI

di Giuseppe Bonito. Con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Stefano Fresi. Commedia. Italia. 2020. 97’

> Lunedì 17 agosto

IL LAGO DELLE OCHE SELVATICHE

di Yi’nan Diao. Con Hugh Hu, Lun-Mei Kwei, Liao Fan. Drammatico. Cina. 2019. 113’

INFORMAZIONI

L’Eden d’estate

Data: fino al 30 agosto 2020

Orario: 21.15

Luogo: Fossa Viscontea del Castello di Brescia

Biglietti: € 6 intero, € 5 ridotto, € 8 biglietto famiglia (1 adulto e 1 bambino).

nuovoeden.it