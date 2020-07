Brescia-Bergamo Capitale della cultura, 9,5 milioni di euro da Ubi Banca

(red.) Nelle ore precedenti a sabato 25 luglio Ubi Banca ha annunciato una partnership di più anni stanziando 9,5 milioni di euro a favore dei Comuni di Brescia e Bergamo in vista del 2023 quando insieme saranno Capitale italiana della cultura. L’istituto di credito parla di un supporto sul biennio 2020-21 e accompagnando le due città proprio verso il 2023 per rafforzare il sostegno al sistema culturale di Bergamo e Brescia. La stessa Ubi sottolinea di mettere a disposizione il know-how finanziario e la conoscenza del tessuto economico rendendo l’offerta culturale più internazionale e digitalizzata e sostenendo programmi di sviluppo.

E i primi cittadini di Brescia e Bergamo si sono detti soddisfatti di questo stanziamento di Ubi Banca. “È un grande segno di attenzione, nove milioni e mezzo di euro sono una cifra consistente, che può fare la differenza. Il sostegno di Ubi alle istituzioni e alle iniziative culturali della città non è certo una novità – dice il sindaco di Brescia Emilio Del Bono – ma il valore, finanziario e soprattutto civico, di questo stanziamento è certamente eccezionale.

I fondi saranno indirizzati alle istituzioni culturali, al mondo dell’associazionismo e della cultura, serviranno per rafforzare l’offerta e sostenere la rete diffusa di artisti, musicisti, teatranti e operatori del mondo dello spettacolo. Il percorso verso l’anno di Capitale della cultura sarà anche per tutti loro un’occasione per dare vita a nuove progettualità e per crescere. Questa iniezione di risorse ce lo permetterà. Siamo molto soddisfatti e ringraziamo Ubi”. Stesso sentimento espresso anche dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori.