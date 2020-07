Martedì sera a Ospitaletto teatro per bambini

(red.) MARTEDI’ 21 LUGLIO alle 21, presso l’Oratorio S. Giovanni Bosco, Piazza S. Rocco 13 – Ospitaletto Tippi e Toppi. Due paesi, due lingue, una storia

Teatro d’attore, pupazzi e musica dal vivo – dai 5 anni.

Due paesi vicini, in cui si parlano lingue diverse, fanno da sfondo a una storia semplice e delicata, incentrata sull’amicizia e sul rispetto delle diversità. Once upon a time, c’era una volta Tippi e Toppi, due bambini che abitano rispettivamente a Bibbi e a Poppi (due paesi immaginari ispirati al territorio casentinese): il primo parla esclusivamente in inglese e il secondo in italiano, ma, quasi per magia, si capiscono alla perfezione.

Gli abitanti delle due cittadine non approvano la loro amicizia, guardandosi con diffidenza, tanto da iniziare una guerra all’ultimo stendardo! Come in epoca medievale, le due fazioni inizieranno così a costruire due torri altissime, una folle gara che coinvolge tutti e che sconvolge le vite dei due piccoli protagonisti.

Riusciranno Tippi e Toppi a restare uniti nonostante le avversità? E soprattutto, saranno in grado di far capire ai propri concittadini che a volte sono proprio le differenze a fare la differenza?

Lo spettacolo, bilingue ma comprensibile anche a quanti non comprendono la lingua inglese, è un modo divertente per iniziare a familiarizzare con questa lingua che, per quanto straniera, fa parte del nostro quotidiano, ormai fin dalla tenera età.