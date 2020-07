Teatro Popolare condiviso e integrato: venerdì a Palazzo Broletto

(red.) Venerdì 17 luglio è in programma un nuovo appuntamento della programmazione di teatro popolare condiviso e integrato, proposta da Barfly, “Teatro 19” e inserita nel calendario degli eventi “Brescia d’estate – Emozioni dal vivo” organizzata dal Comune di Brescia.

Alle 21.30 nel cortile di palazzo Broletto (in caso di maltempo nell’auditorium San Barnaba in corso Magenta 44/a) verrà messa in scena “Si la vita è tutta un mix” brevi rappresentazioni di artisti bresciani nate dalla collaborazione di Teatro 19 con Lelastiko, Alchecheng e Leonello.

Sul palco, presentati da Daniela Battaini, si presenteranno Jessica Leonello con “Io e Einstein” performance per attrice e pupazzo; il duo Davide Bonetti (fisarmonica) e Laura Sirani (voce), con “Mille bolle blu”, insieme di brani dagli anni ’40 ai ’60; e a chiudere lo spettacolo la coppia di danza contemporanea Marina Rossi e Davide Sforzini che proporrà “La conta dei passi” dialogo tra scrittura coreografica e composizione in tempo reale.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito.

Informazioni sul sito www.teatro19.com

Prenotazione OBBLIGATORIA contattando la mail info@teatro19.com o il numero 335 8007161.