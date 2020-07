Per Intervallo d’estate Surfaces, lunedì al Moca

(red.) Prosegue la Stagione estiva del Teatro Grande al MO.CA. Il suggestivo loggiato di Palazzo Martinengo

Colleoni farà da cornice al terzo appuntamento, in programma lunedì 20 luglio alle ore 21.00.

Sarà la musica jazz questa volta a essere protagonista con un progetto che vede la partecipazione di alcuni affermati musicisti del territorio che in questi anni hanno raccolto importanti esperienze anche all’estero.

Il 20 luglio Emanuele Maniscalco (batteria e sintetizzatori) e Alessandro “Asso” Stefana (chitarre ed effetti) daranno vita a Surfaces, un concerto che unisce echi folk, jazz, atmosfere da colonna sonora e sperimentazione. I due affermati musicisti, con percorsi differenti ma complementari che spaziano dalle sperimentazioni jazz e rock al cantautorato di qualità, trovano per questa occasione un linguaggio comune fatto di sonorità vintage, fascinazione panamericana, cinema italiano e minimalismo.

Per partecipare al concerto è previsto un biglietto unico a 10,00 euro acquistabile solo on line sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com e presso i punti vendita Vivaticket. Ricordiamo che la Biglietteria del Teatro Grande non è aperta per la vendita ma è attivo uno sportello di assistenza telefonica il martedì e il giovedì dalle 10.00 alle 12.00 al numero 030 2979347.